Filmové premiéry na tento týždeň

Tento týždeň idú do našich kín filmy: Ďakujem, dobre, Kura na slivkách, Lovci gangstrov, Nič nás nerozdelí, Paralelné svety.

30. jan 2013 o 14:29 aš

Ďakujem, dobre

Köszönöm, jól / Fine, Thanks, Slovenská republika 2013, 134 minút, Filmtopia

Námet a scenár: Marek Leščák a Mátyás Prikler. Réžia: Mátyás Prikler. Kamera: Peter Balcar, Milan Balog. Strih: Maroš Šlapeta, Zuzana Cséplő. Účinkujú: Attila Mokos, Miroslav Krobot, Béla Várady, Vladimír Obšil, Zuzana Mauréry, Jana Oľhová, István Olasz, Daniela Pribullová, Ábel Csekes, Barbora Illithová, Xénia Molnár, Milan Vojtela, Bety K. Majerníková, Ján Greššo, Blaho Uhlár, Tibor Tóth, Vít Bednárik, Marek Šulík a ďalší.

Premiéra 31. januára 2013

Svetovú premiéru na medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame a účasť na francúzskom festivale Premiers Plans d’Angers má za sebou celovečerný hraný debut absolventa réžie na VŠMU Mátyása Priklera. Už v roku 2009 sme spoznali štyridsaťminútovú rovnomennú poviedku, ku ktorej medzičasom pribudli ďalšie dve. Prvá je o dôchodcovi Bélovi, ktorému náhle zomrie manželka. Napriek tomu, že sa často hádali, Béla sa cíti opustený a sám. Ťažké dni mu neuľahčia ani syn Attila a dcéra Marika. Druhá poviedka je príbeh lokálneho politika a podnikateľa Miroslava, ktorý sa snaží svojsky riešiť problémy vo vlastnej firme, ťažkosti svojho brata a smútok večne opitej ženy. Tretia poviedka rozpráva o Attilovi, Bélovom synovi, ktorý sa bojí o zamestnanie a prichádza aj o rodinu. V hlavných úlohách účinkujú slovenskí, maďarskí i českí herci.

video //www.youtube.com/embed/Zy08A-cnaJc

Kura na slivkách

Poulet aux prunes, Francúzsko-Nemecko-Belgicko 2011, 93 minút, ASFK

Scenár a réžia: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. Kamera: Christophe Beaucarne. Strih: Stéphane Roche. Hudba: Olivier Bernet. Účinkujú: Mathieu Amalric, Golshifteh Farahani, Maria de Medeiros, Chiara Mastroianni, Jamel Debbouze, Isabella Rossellini, Edouard Baer, Eric Caravaca, Rona Hartner, Serge Avedikian a ďalší.

Premiéra 31. januára 2013

Perzská filmárka Marjane Satrapi sa stala svetoznámou vďaka celovečernému animovanému autobiografickému filmu Persepolis podľa jej rovnomenného komiksu. Podieľal sa na ňom aj francúzsky výtvarník Vincent Paronnaud. Dvojica naň nadviazala hranou rozprávkou o nešťastnom huslistovi Nasserovi Ali Khanovi, ktorý sa na sklonku 50. rokov v Teheráne rozhodol zomrieť po tom, čo mu manželka zničila milovaný inštrument. Názov označuje jeho obľúbené jedlo. Film je silno štylizovaný, s kreslenými pozadiami, stavbami, exteriérmi, ba dokonca i celými sekvenciami. „Persepolis rozprával o rodine, zasiahnutej udalosťami rokov 1974 až 1994. Kura na slivkách sleduje tú istú rodinu od roku 1930 po rok 1990,“ prezradila autorka v roku 2011 na festivale v Benátkach, kde mal jej film premiéru.

video //www.youtube.com/embed/BcHEUo5DWU8

Lovci gangstrov

Gangster Squad, USA 2013, 113 minút, Continental film

Scenár: Will Beall. Réžia: Ruben Fleischer. Kamera: Dion Beebe. Strih: Alan Baumgarten, James Herbert. Hudba: Steve Jablonsky. Účinkujú: Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Josh Brolin, Giovanni Ribisi, Nick Nolte, Anthony Mackie, Mireille Enos, Michael Peña, Robert Patrick, Jon Polito a ďalší.

Premiéra 31. januára 2013

Tvorca klipov, reklám a programov televízie MTV sa preslávil komediálnym hororom Zombieland (2009) a akčnou kriminálkou Do 30 minút (2011). Tentoraz siahol po žánri gangsterských filmov a s rozpočtom 60 miliónov dolárov nakrútil adaptáciu rovnomennej knihy Paula Liebermana o boji dvoch losangeleských mužov zákona Johna O'Maru (Josh Brolin) a Jerryho Wootersa (Ryan Gosling) proti zdanlivo všemocnému gangsterovi a brooklynskému rodákovi Mickeymu Cohenovi (Sean Penn) na konci 40. rokov minulého storočia. V súvislosti s filmom sa spomínali rôzne filmové hviezdy, ale napokon v ňom neúčinkujú. Hoci ho nakrútili už v roku 2011, z rôznych dôvodov sa menil scenár, prestrihával materiál a dorábali nové zábery. Napriek tomu výsledok nevyvolal nijaké nadšenie medzi kritikmi ani u divákov.

video //www.youtube.com/embed/qilrVR0miPU

Nič nás nerozdelí

The Impossible, Španielsko-USA 2012, 114 minút, Bontonfilm

Scenár: Sergio G. Sánchez. Réžia: Juan Antonio Bayona. Kamera: Óscar Faura. Strih: Elena Ruiz, Bernat Vilaplana. Hudba: Fernando Velázquez. Účinkujú: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Marta Etura, Sönke Möhring, Geraldine Chaplin, Oaklee Pendergast, Samuel Joslin a ďalší.

Premiéra 31. januára 2013

V roku 2007 si španielsky režisér Juan Antonio Bayona získal uznanie hororom Sirotinec. Podľa skutočných udalostí a predlohy scenáristu Sirotinca Sergia G. Sáncheza teraz nakrútil drámu o rodine, ktorá v roku 2004 prežila v Thajsku katastrofu, vyvolanú prílivovou vlnou cunami. Exotická vianočná rozprávka sa premenila na tropické peklo. Hoci film vznikal v Thajsku a v Španielsku, roly členov rodinky Bennettovcov – manželov Henryho, Marie a ich troch synov – stvárnili britskí herci Ewan McGregor, Naomi Watts, Tom Holland, Samuel Joslin a Oaklee Pendergast. Naomi Watts si dokonca vyslúžila nomináciu na Oscara. Vedľajšia rola sa ušla i dcére kráľa komikov Geraldine Chaplin. Snímka s rozpočtom 45 miliónov dolárov už stihla na vstupnom utŕžiť 120 miliónov.

video //www.youtube.com/embed/HU4mXJRHIcQ

Paralelné svety

Upside Down, Kanada-Francúzsko 2012, 108 minút, Continental film

Scenár a réžia: Juan Diego Solanas. Kamera: Pierre Gill. Strih: Paul Jutras. Hudba: Benoît Charest. Účinkujú: Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Jayne Heitmeyer, Neil Napier, Larry Day, Timothy Spall, Stella Maeve, James Kidnie, Agnieshka Wnorowska, Heidi Hawkins, Vincent Messina a ďalší.

Premiéra 31. januára 2013

V roku 2001 nakrútil režisér Petr Václav psychologickú drámu Paralelné svety. Toto nie je ona. V roku 2002 vznikol v Británii dokumentárny film Parallel Universes, uvádzaný u nás pod názvom Paralelné svety. Toto nie je on. V roku 2010 nakrútili v USA strednometrážnu mysterióznu sci-fi komédiu Parallel Universe, ale toto nie je ani ona. To iba tunajší distributér nezvládol preklad pôvodného názvu romantickej sci-fi drámy Upside Down (Hore nohami), ktorú ako svoj druhý celovečerný autorský film režíroval syn známeho argentínskeho režiséra Fernanda Solanasa. O žiadnych paralelných vesmíroch, ale o čudných svetoch, ktoré sa prelínajú, no každý z nich si udržiava opačnú gravitáciu. Láska však, ako vieme, prekoná všetko. Fyzikálne zákony i scenáristickú fantáziu.