Čo urobíte s päťdesiatimi miliónmi?

Mimohollywoodske filmy vznikajú z pretlaku niečo sprostredkovať. Myšlienky, pocity. Paralelné svety sú výnimkou.

30. jan 2013 o 17:22 Miloš Ščepka

Nepripomína vám to niečo?(Zdroj: CONTINENTAL FILM)

V roku 2010 sa do kín dostal triler Počiatok. V jednej zo snových scén sa strechy domov sa dotýkajú striech domov obrátených hore nohami nad nimi.

Na uliciach pritom pokračuje bežná mestská premávka. Film Upside Down (u nás Paralelné svety) pôsobí akoby bol scénou z Počiatku priamo inšpirovaný.

Vrch verzus Spodok

Novinka v našich kinách nerozpráva o paralelných svetoch ani v zmysle vedeckých teórií, ani v zmysle fantastiky. Neobstojí ani množné číslo, pretože nie je ani o viacerých svetoch. Je o svete, ktorý tvoria dve blízke planéty.

Planéta Vrch je bohatá a blahobytná, planéta Spodok je zdevastovaná. Obe sa síce vyvíjali vedľa seba a rovnako, no zjavne sa nikdy nenaučili využívať výhody vzájomnej manipulácie s príťažlivosťou.

Až kým sa raz osirelý Adam (Jim Sturgess) zo Spodku nezaľúbi do sympatickej Eden (Kirsten Dunst) z Vrchu.

Juan Diego Solanas, potomok známeho argentínskeho filmára, je autorom námetu, scenára i režisérom. Od producentov dostal vyše 50 miliónov dolárov.

Investoval ich do hercov aj do digitálnych efektov. A je to poznať. Obraz skutočne miestami takmer dosahuje sugestívnosť Počiatku. Len škoda, že nezostalo aj na dobrého scenáristu či aspoň dramaturga.

Fantastika s romantikou

Pokúšať sa zlúčiť s romantikou vážne sa tváriacu technokratickú sci-fi, to si už vyžaduje skúseného majstra, akým Solanas nie je.

Chybu robí, už keď sa pokúša fantastický svet dvoch planét vysvetliť „akože vedecky“. Je to nemožné a autor sa čoraz viac zaplieta do nezodpovedaných aj nezodpovedateľných otázok, až napokon nedodržiava pravidlá vlastnej hry.

A túto čudnú pseudovedu ťarbavo, necitlivo prepája s najbezradnejším a najotrepanejším príbehom Romea a Júlie.

Obraz dvojice proti sebe ležiacich planét nič také ako racionálne vysvetľovanie nepotrebuje. Vizuálne je štylizovaný na spôsob rozprávok či príbehov fantasy.

Aj vykreslené sociálne odlišnosti i mená postáv majú mať symbolický, azda až metaforický význam. Škoda, že sa nedozvieme aký.

Poézia nápadu i obrazu trpí neobratnou pseudovedeckou omáčkou a zlým scenárom.

Solanas vie pripraviť efektné kulisy, ale je neschopný rozprávač a zmätený mysliteľ. Vie, čo chce ukázať, ale netuší, čo by mal povedať. No ak pošlete do kina na Paralelné svety len oči, potešia sa.