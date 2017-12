Tarantino nemá nomináciu na Oscara, lebo jeho producent poslal neskoro prihlášku

Producent Weinstein sa obviňuje, že Tarantino nemá oscarovú nomináciu za réžiu.

1. feb 2013 o 16:27 Kristína Kúdelová

Členovia americkej filmovej akadémie za Quentina Tarantina nikdy húfne nehlasovali. Tentoraz ani nedostali včas DVD, aby jeho Divokého Djanga posúdili.

„Odveďme tú prácu,“ hovorili vo filme Reservoir Dogs kriminálnici, ktorí sa vo svojom odbore považovali za profesionálov. Producent Harvey Weinstein musel túto obľúbenú repliku počuť aspoň dvestokrát, lebo on tento film kúpil, poslal ho do sveta a potom sa už len tešil, ako sa z debutujúceho režiséra Quentina Tarantina stala hviezda.

Pravidlá filmového biznisu pozná Weinstein veľmi dobre, v Hollywoode má ohromný vplyv a veľké skúsenosti s tým, ako dosiahnuť úspech. A predsa je dnes zaskočený tým, že Tarantino nedostal oscarovú nomináciu za réžiu filmu Divoký Django. „Quentin Tarantino nie je v súťaži o najlepšieho režiséra? Veď je to jeden z najväčších režisérov našich čias,“ povedal pre Deadline.

Chybná stratégia

Nie že by to v Hollywoode nepochopili, chýbajúcu nomináciu Weinstein považuje za vlastnú chybu. Nevykonal dosť dobre svoju prácu, členom americkej filmovej akadémie neposlal včas DVD. „Je to najdôležitejší Tarantinov film, ten muž do toho vložil celé srdce. Predstava, že by ho ľudia mali vidieť na DVD, sa mi nepáčila, chcel som, aby ho videli na veľkom plátne,“ hovorí Weinstein. „Aj som Quentinovi vravel, že za to možno zaplatíme. DVD som síce nakoniec rozposlal, ale to už bolo neskoro.“

Ak si producenti myslia, že majú nádejného kandidáta na Oscara, najlepšie vraj urobia, ak ho do kín pošlú v októbri alebo novembri. Vtedy je kampaň najúčinnejšia, hlasujúci si ich dobre pamätajú. Divokého Djanga dokončili až 1. decembra, hlasovanie sa uzavrelo už 3. januára. V kombinácii s obmedzením, že v tom čase nemôžu producenti organizovať párty a vypĺňať ich súkromnými projekciami, mohlo byť podcenenie DVD naozaj zlá stratégia.

Také zlé výpočty urobil Weinstein napriek tomu, že vlaňajšok považuje za rok mimoriadne silných filmov. „Všetky boli skvelé. Pí a jeho život je brilantný, Ang Lee bol v najlepšej forme. Lincoln je majstrovské dielo. Ben Affleck zaútočil s Argom, Láska je nádherná,“ hovorí.

Pre Tarantina – hoci je filmová superstar – sú Oscary chladným územím. Tam sa zvyknú oceňovať veľké drámy, oveľa menej žánrové filmy a ešte o čosi menej tarantinovské hry so žánrami. Preto má Oscara zatiaľ iba za scenár k Pulp Fiction. Teraz mu nevyšiel ani dátum premiéry.

S ním sa nevyjednáva

Divoký Django šiel do amerických kín vtedy, keď sa na základnej škole v meste Newtown strieľalo a Tarantina v podstate obviňovali zo spoluúčasti, lebo v jeho filmoch je veľa násilia.

Aj Harveyho Weinsteina sa pýtali, či boli chvíle, keď by rád Tarantinovi niektoré scény vyhovoril, ale on vraj so žiadnou problém nemal.

Aj keď, kedysi ich mal. Kúpu filmu Reservoir Dogs chcel podmieniť tým, že Tarnatino z nej vystrihne scénu, v ktorej gangster Mr. Blonde mučí policajta Marvina Nasha a popri nešikovnom tancovaní na šláger hrajúci z rádia mu ide odrezať ucho. Mladý režisér však vydržal sofistikovaný tlak skúseného producenta a zrejme mu vtedy jasne vysvetlil, že žiadne obmedzenia nikdy neprijme.

„Poznáte Quentina, píše ako ozajstný filmový profesor, o otroctve si naštudoval nesmierne veľa,“ povedal v rozhovore pre Deadline. „Takže ja som mu dokonca hovoril: Ak chceš naozaj ukázať otroctvo, tak ho ukáž. A skutočnosť bola horšia, ako nakoniec ukázal. Oveľa horšia.“

Divoký Django je v našich kinách dva týždne, je to ozaj jedno z najlepších Tarantinových diel. No keďže nemá oscarovú nomináciu za réžiu ani pre herca v hlavnej úlohe, za film roka ho asi nevyhlásia.