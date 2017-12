Speváčka Beyoncé príde v apríli do Bratislavy

Americká speváčka sa na Slovensku zastaví 19. apríla v rámci svojho európskeho turné.

4. feb 2013 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Americkú speváčku čaká 19. apríla koncert na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

BRATISLAVA. V súčasnej populárnej hudbe sú iba dve speváčky takého strednoprúdu, že sa ešte dá hovoriť o divách. A preto aj keď väčšinu času a už vôbec nie vo svojich najväčších hitoch nespievajú, spievať vedia.

Vytrvalo sa tak tieto popové superhviezdy potácajú medzi masovým vkusom a akousi ambíciou ukázať, že majú na viac.

Koncert speváčky Alicie Keys Bratislava zažila už v roku 2008. Tento rok, 19. apríla 2013, by mala na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vystúpiť aj druhá z nich, možno ešte populárnejšia Beyoncé.

Obe predstavujú strednoprúdovú extraligu, aká sem zase tak často nechodí. No kým Alicia Keys každým albumom nahrá horší a horší výsledok, Beyoncé sa akoby stále nevie rozhodnúť, či chce robiť hudbu, alebo šoubiznis.

Gýč verzus hudba

Manželka Jay-Z, jedného z dvoch zrejme najvplyvnejších ľudí súčasnej americkej popscény, pritom začínala s muzikou ešte na základnej škole. Beyoncé Knowles, dcéra vplyvného hudobného manažéra a producenta, sa však presadila najmä koncom deväťdesiatych rokov s R&B skupinou Destiny's Child.

Po čiastočnom poklese popularity takéhoto mixu tradičného R&B a hiphopu, a prakticky rozpade skupiny sa však na sólovej dráhe skutočne presadila iba Beyoncé.

Na nahrávkach I Am... Sasha Fierce (2008) či 4 (2011) pritom môžete počuť, že dnes tridsiatnička stále nerezignovala – ako napríklad Rihanna či Lady Gaga – na svoj spevácky talent. Zároveň však jej skladby podliezajú masovému vkusu, napriek obdivuhodným speváckym výkonom.

No po sladkom gýči, akým je Best Thing I Never Had, zrazu narazíte na výnimočnú skladbu Run the World (Girls), čo je prakticky prerobená skladba Dipla so Switchom Pon de Floor z alternatívneho projektu Major Lazer.

Podobný hudobný mix strednoprúdu aj ambicióznejších skladieb by sme teoreticky mohli očakávať aj v Bratislave. Špekuluje sa však, že na apríl má Beyoncé naplánovaný nový album, zaznieť by tak mohli aj úplne nové skladby.

Lístky v piatok

Na Slovensku sa Beyoncé predstaví počas svojho aktuálneho turné The Mr. Carter Show World Tour. Pred Bratislavou zahrá v Belehrade a Záhrebe, od nás sa potom presunie do Amsterdamu.

Lístky na jej koncert sa začnú predávať v piatok.