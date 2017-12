Mix z filmu

Na Českého leva ašpirujú aj Slovenky. Cena pre Formana. Ben Affleck je aj dobrým režisérom.

4. feb 2013 o 17:43 (kul)

Slovenské herečky Soňa Norisová a Vica Kerekes sú nominované na české národné filmové ceny Český lev. Norisová za drámu z 50. rokov V tieni a Kerekesová za Sedem dní hriechu, príbeh z česko­nemeckého pohraničia cez 2. svetovú vojnu. Najviac nominácií získal film Bohdana Slámu Štyri slnká o deťoch a rodičoch, ktorým sa rozpadá vzťah. Okrem nominácií vyhlásili aj prvé ocenenia. V ankete o najlepší film za posledných dvadsať rokov zvíťazili Pelíšky. Cenu filmových kritikov a teoretikov získal film V tieni, najlepším dokumentom je Láska v hrobě režiséra Davida Ondříčka. Ostatné výsledky vyhlásia 2. marca, moderátorom večera, ktorý bude vysielať ČT1, bude Jan Budař.

Miloš Forman dostal cenu za celoživotné dielo od Asociácie amerických režisérov. „Je pre nás obrovskou cťou oceniť jedného z najväčších filmárov našich čias,“ povedal prezident asociácie Taylor Hackford. Nech sa pustí do akéhokoľvek žánru alebo témy, v každom príbehu nájde univerzálnu ľudskú skúsenosť. My – jeho nadšené publikum – sa spoznávame v zápase za slobodu prejavu a sebaurčenie, ktorý on tak dobre dokáže preniesť na plátno.“

V predoscarovej sezóne dostal Ben Affleck ďalšiu cenu. Za najlepšieho režiséra ho vyhlásila Asociácia amerických režisérov. „V jednom bode svojho života som bol úplne na dne a zmätený, nevedel som, ako ďalej a tak som si povedal, že možno by som mohol byť režisérom. Táto cena neznamená, že ním už som, ale som na dobrej ceste,“ povedal. Jeho film Argo je nominovaný aj na Oscara.