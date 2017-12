Zomrel hudobník Reg Presley

Britský skladateľ a spevák známy zo skupiny The Troggs podľahol rakovine vo veku 71 rokov.

5. feb 2013 o 11:53 Oliver Rehák, her

Autor hitov ako Love Is All Around a With a Girl Like You skonal 4. februára v Hampshire.

BRATISLAVA. Už vlani mal veľké zdravotné problémy. Prekonal mozgovú príhodu a následne zápal pľúc. V januári oznámil, že trpí rakovinou pľúc, a preto oficiálne ukončil svoje pôsobenie na hudobnej scéne. 71-ročný spevák a skladateľ Reg Presley zomrel v pondelok vo svojom dome.

Mal slávne priezvisko, ale s legendárnym americkým spevákom nemal nič spoločné. Bol Angličan, murársky učen, ktorý sa volal Reginald Maurice Ball a v roku 1964 založil s tromi kamarátmi skupinu. Aj ona mala najskôr iný názov - Troglodytes. Veci sa rozhýbali po premenovaní na The Troggs a o dva roky neskôr, keď kapelník dostal tip na skladbu Wild Thing. Tú už v Amerika nahrala iná skupina, ale bez väčšieho ohlasu. Angličania prerobili text, doplnili rôzne dvojzmyselné narážky, pritvrdili zvuk a doplnili nezvyčajný nástroj - okarínu.

Asi žiadna iná éra nebola v popmusic taká silná ako druhá polovica 60. rokov. V snahe zaujať si kapelník vypožičal slávne priezvisko Presley a o dva mesiace už The Troggs s Wild Thing viedli americkú hitparádu. Pesničku urobil definitívne nesmrteľnou Jimi Hendrix.

video //www.youtube.com/embed/z9DVJE_bhVU

video //www.youtube.com/embed/opkOJrINJIA

Že nešlo iba o takzvaný "one-hit wonder", dokázali singlami I Can’t Control Myself, With a Girl Like You a najmä s baladickou Love is All Around. V roku 1969 sa však The Troggs rozpadli a hoci Presley s bubeníkom Ronniem Bondom kapelu neskôr obnovili, už nikdy nedosiahla tak výrazný úspech.

V 90. rokoch sa pripomenuli platňou so skupinou R.E.M. a keď škótski poprockeri Wet Wet Wet s coververziou Love is All Around vyhrali britskú hitparádu. Kapelník sa začal venovať ufológii, do ktorej investoval väčšinu tantiém za svoje staré hity. V roku 2002 vydal knihu Wild Things They Don't Tell Us o kruhoch v obilí.