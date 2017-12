Zahrajú netrendový rokenrol, aj Deža Ursinyho

Tomáš Sloboda zajtra so svojou skupinou Sounds Like This začína „celoročné“ turné k albumu Chobotnica.

6. feb 2013 o 0:00 Oliver Rehák

Tomáš Sloboda zajtra so skupinou Sounds Like This začína „celoročné“ turné.



Zajtra ich čaká prvý koncert, do konca februára päť ďalších. No to je len prvá časť turné k albumu Chobotnica, ktorý vydal Tomáš Sloboda so svojou skupinou Sounds Like This. V lete už plánujú festivaly a na jeseň ďalšiu šnúru po kluboch, v mestách, ktoré teraz obídu.

Nové mená aj texty

„Chceme hrať celý rok. Dlho som predtým nehral, už mi stačilo byť zavretý iba v štúdiu a skúšobni,“ vraví kapelník. „Najskôr zahráme celú Chobotnicu, pesničky v rovnakom poradí, ako sú na albume, s výnimkou tej, kde recituje Robo Roth. Sú totiž veľmi previazané. Až potom príde na naše staršie veci.“

Chobotnica je druhý album Sounds Like This. Oproti debutu je to veľký posun. Polovica členov prvej zostavy odišla do skupiny Billy Barman a tak musel kapelník k basgitaristovi Martinovi Andrášovi poskladať novú zostavu.

Bubeníka Maja Slávku poznal ešte z konzervatória a ten povedal, že keď chce gitaristu, privedie suseda z domu. „Lukáš Duchovič medzi nás rýchlo zapadol a výrazne mi pomohol aj s textami. Má o 13 rokov menej, no dá sa s ním rozprávať úplne rovnocenne a dokázal sa pozrieť na moju generáciu s odstupom, čo som presne potreboval. Jediné, čo potreboval on, bola iná gitara. Povedal som mu: Na Ibaneze nemôžeš hrať rokenrol! A požičal som mu Epiphone Sheraton.“

Tomáš je milovník hudby aj zvuku 60. rokov. V tom lepšom zmysle. Sounds Like This je „vinylovou“ kapelou, znie aj hrá netrendovo. A presedlala na slovenčinu: „Môžem hrať na gitare ako blázon, ale na pesničke je najdôležitejšie, o čom vlastne je, nie ako znie. Prvé nové veci boli po anglicky, no povedal som si, že chcem spievať ozajstné veci, osobnejšie príbehy. To v angličtine nedokážem.“

Čo bude s Le Payaco?

Na Chobotnici počuť aj citáty pesničiek jeho obľúbencov The Beatles a The Kinks, ale napríklad aj Deža Ursinyho. Jeho skladbu Dnes v noci kapela nahrala na vianočnú kompiláciu Rádia_FM a chce ju hrať aj na turné. Na takmer každom z februárových koncertov si s nimi zahrá nejaká predskupina, najčastejšie Saténové ruky.

Bokom nezostáva ani skupina, vďaka ktorej Tomáša Slobodu pozná najviac ľudí – Le Payaco. Tá sa po dlhej pauze vrátila na scénu a po niekoľkých koncertoch už pomýšľa na nové pesničky.

„V Sounds Like This som frontman, ktorý má vždy posledné slovo, čo pri 'Pajácoch' nie je,“ vraví. „Niekedy je to dobre, no keď spolu dlho nehráme a nemáme na seba čas, nedokážeme sa na seba napojiť. Každý má úplne inú predstavu o výsledku. Preto si teraz zatiaľ iba nahadzujeme nápady a s tými, ktoré sa nám všetkým najviac zapáčia, budeme pracovať ďalej. Ak budeme šikovní, novú dosku vydáme ešte tento rok.“