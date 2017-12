Filmové premiéry

Hitchcock, Konečná, Láska, Maniak, Z prezidentskej kuchyne.

6. feb 2013 o 15:24 (aš)

video //www.youtube.com/embed/3rQuRLERl6A

Hitchcock (USA 2012), Hitchcock, 98 minút

Scenár: John J. McLaughlin. Réžia: Sacha Gervasi. Kamera: Jeff Cronenweth. Strih: Pamela Martin. Hudba: Danny Elfman. Účinkujú: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, James D'Arcy, Jessica Biel, Danny Huston, Toni Collette, Michael Wincott, Michael Stuhlbarg, Currie Graham a ďalší.

Americký publicista, spolupracovník redakcie Playboy Stephen Rebello v roku 1990 po dlhoročnej práci vydal knihu Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, v ktorej zhrnul všetky dostupné fakty o nakrúcaní slávneho Hitchcockovho thrilleru. Napriek tomu, že je literatúrou faktu, pôvodom britský scenárista a dokumentarista Sacha Gervasi podľa nej nakrútil svoj hraný celovečerný, hviezdne obsadený debut. Nielen o zákulisí vzniku legendárneho diela, ale predovšetkým o Alfredovi Hitchcockovi (Anhtony Hopkins) a jeho manželke Alme Reville (Helen Mirren).

video //www.youtube.com/embed/oc0x-jiewTE

Konečná (USA 2013), The Last Stand, 107 minút

Scenár: Andrew Knauer, Jeffrey Nachmanoff, George Nolfi. Réžia: Jee-woon Kim. Kamera: Ji-yong Kim. Strih: Steven Kemper. Hudba: Mowg. Účinkujú: Arnold Schwarzenegger, Peter Stormare, Rodrigo Santoro, Jaimie Alexander, Eduardo Noriega, Zach Gilford, Forest Whitaker, Luis Guzmán, Johnny Knoxville, Harry Dean Stanton a ďalší.

Juhokórejská filmárska legenda Jee-woon Kim sa pokúša presadiť v Hollywoode filmom, ktorý chce byť veľkolepým návratom inej legendy – Arnolda Schwarzeneggera. Bývalý kulturista a guvernér hrá šerifa z ospalého mestečka pri mexických hraniciach, cez ktoré sa z USA chce domov dostať nebezpečný mexický zločinec na úteku. Film s relatívne neveľkým rozpočtom 30 miliónov dolárov vznikal v Novom Mexiku a Nevade. Hoci kritika ho prijala pomerne priaznivo, hitom amerických kín sa nestal.

video //www.youtube.com/embed/H2INylnfMCU

Láska (Francúzsko-Nemecko-Rakúsko 2012), Amour / Liebe, 122 minút

Scenár a réžia: Michael Haneke. Kamera: Darius Khondji. Strih: Nadine Muse, Monika Willi. Účinkujú: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Alexandre Tharaud, William Shimell, Ramón Agirre, Rita Blanco, Carole Franck, Dinara Drukarova, Laurent Capelluto a ďalší.

Víťaz lanského festivalu v Cannes, držiteľ Zlatého glóbusu, štyroch Európskych filmových cien a piatich nominácií na Oscara je dráma, zobrazujúca romantiku inak, ako sme zvyknutí. Manželia, učitelia hudby Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne (Emmanuelle Riva) spolu zostarli a neprestali sa ľúbiť. No staroba vystavuje ich lásku novým, ťažkým skúškam. Rakúsky scenárista a režisér Micheal Haneke vychádzal pri písaní scenára z udalostí, ktoré sa odohrali v jeho vlastnej rodine. Osemdesiatštyriročná Francúzka Emmanuelle Riva je najstaršou herečkou, akú kedy nominovali na Oscara za výkon v hlavnej role.

video //www.youtube.com/embed/4umIfrP_vMk

Maniak (Francúzsko-USA 2012), Maniac, 93 minút

Scenár: Alexandre Aja, Grégory Levasseur, C. A. Rosenberg. Réžia: Franck Khalfoun. Kamera: Maxime Alexandre. Strih: Franck Khalfoun. Hudba: Rob. Účinkujú: Elijah Wood, America Olivo, Sammi Rotibi, Nora Arnezeder, Liane Balaban, Davis Neves, Morgane Slemp, Megan Duffy, Genevieve Alexandra a ďalší.

V roku 1980 nakrútil William Lustig horor o sériovom vrahovi, zbavujúcom svoje obete skalpov. Film sa stal obdivovanou kultovou klasikou a vlani sa k nemu vrátili Alexandre Aja (Noc s nabrúsenou britvou, Hory majú oči, Piraňa 3D) s Franckom Khalfounom (P2, Neodvratná pomsta). Prvý ako producent a spoluscenárista, druhý ako režisér. Spolu vytvorili krvavý thriller o „Jackovi Rozparovačovi 21. storočia“ s Elijahom Woodom v hlavnej úlohe.

video //www.youtube.com/embed/6DQF1a8VEhY

Z prezidentskej kuchyne (Francúzsko 2012), Les saveurs du Palais, 95 minút

Scenár: Etienne Comar, Christian Vincent. Réžia: Christian Vincent. Kamera: Laurent Dailland. Strih: Monica Coleman. Hudba: Gabriel Yared. Účinkujú: Catherine Frot, Arthur Dupont, Jean d'Ormesson, Hippolyte Girardot, Jean-Marc Roulot, Arly Jover, Philippe Uchan, Brice Fournier a ďalší.

Danièle Mazet-Delpeuch bola šéfkuchárkou v Elyzejskom paláci za čias prezidenta Françoisa Mitterranda. Voľne podľa jej spomienok vznikol scenár filmovej komédie režiséra Christiana Vincenta. O zákulisí prezidentského paláca, ale najmä o neobyčajnej žene, ktorá sa vo filme volá Hortense Laborie a stvárnila ju Catherine Frot, za čo si vyslúžila nomináciu na francúzsku filmovú cenu César. Pretože nielen láska, ale i politika ide cez žalúdok.