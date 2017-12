Kto má dnes za sebou tisíc koncertov?

Prešovská skupina Chiki liki tu–a oslávi nezvyčajné výročie štýlovo.

6. feb 2013 o 22:54 Oliver Rehák

Zajtra hrajú Chiki liki tu–a v Poprade, 27. marca v Prešove. Medzitým stihnú pätnásť ďalších koncertov. Ten posledný bude veľmi špeciálny.

Na Slovensku nie je veľa hudobníkov, ktorí odohrali tisíc koncertov. Kedysi to nebolo až také neuveriteľné číslo, Elán, Žbirka, Nagy alebo Team jazdili po celom Československu. No dnes už ani oni nemajú priemer 55 koncertov za rok. Dosiahla ho prešovská skupina Chiki liki tu-a.

Nestihli ísť do roboty

„Svetový rekord to nie je, ale mávali sme aj 120 - 130 koncertov ročne,“ vraví Martin Višňovský. Spevák a basgitarista skupiny, ktorá funguje od polovice 90. rokov, tvrdí, že hrať sa dá všade. Aj uživiť sa hudbou.

„Je to len otázka dohody a nárokov na život. My sme z toho vyžili vždy, ale začali sme hrať tak skoro, že sme ani nestihli ísť do roboty. Mali sme šťastie, že na nás začali chodiť ľudia. Na východe bola vysoká nezamestnanosť, tak sme inú prácu ani nehľadali. Ale nikdy sme ani nemali cieľ mať život na istotu, takže nám robí dobre, že musíme byť stále v strehu a hrať.“

Chiki liki tu-a sa presadili rýchlo. Muzikantská zručnosť, nápadité texty spievané s neodmysliteľným prízvukom a originálny imidž oslovili už v začiatkoch veľa fanúšikov.

Jeden z dôvodov úspechu bolo práve intenzívne hranie: „To je najlepšia forma tréningu. Mladé kapely by mali čo najviac koncertovať. V skúšobni je všetko inak, keď si raz zahráte na pódiu, hneď zistíte, čo funguje a čo nie.“

Dosiaľ posledný album Dvojkilometrový jeleň vydalo prešovské trio v roku 2005. Odvtedy sa objavili iba na rôznych kompiláciách. Veľa koncertov však podľa nich nemusí vždy znamenať menej času na nové pesničky. „Je fakt, že kedysi sme spolu boli dennodenne a vystrájali rôznym spôsobom. No popritom sme tvorili, Sozu sme napríklad napísali v aute. Keď sme prišli do skúšobne po turné, už sme väčšinou mali hotové pesničky.“

Nové pesničky aj rarity

Dnes už sú tridsiatnici a prirodzene trávia spolu menej času. Nežijú však len zo starých hitov ako Monte Carlo. Koncom vlaňajšieho roka vydali novinku Letáky a v trende singlov chcú pokračovať. „Cédečko by sme vedeli nahrať za dva týždne, máme už veľa demonahrávok, ale nevedeli sme sa cez ne prekopať a nechceme robiť album za každú cenu. Momentálne to vyzerá na fiktívny singel, s dvomi novými pesničkami, ktoré by sa mohli zverejniť v marci.“

Tisíci koncert oslávia v marci v prešovskom Parku kultúry a oddychu, kde sa na pódiu prestriedajú všetci bývalí členovia. Kapela už začína myslieť aj na blížiace sa 20. výročie existencie. „Chceli by sme dovtedy okrem platne nahrať aj naše projekty plus vydať CD s raritami a DVD ako vizuálnu spomienkovú knihu. Na rarity možno dáme aj ďalšie pesničky z albumu, ktorý sme nahrali s bratom ešte ako deti,“ dodáva Martin Višňovský.

Jednu tínedžerskú raritu už fanúšikovia kapely poznajú pod názvom Prečo? z albumu Dvojkilometrový jeleň.