Filmu o Hitchcockovi chýba to najpodstatnejšie – réžia

V našich kinách je príbeh legendárneho filmára. Nie je zlý, ale mohol byť viac než len príjemný film.

8. feb 2013 o 16:02 Miloš Ščepka

Pred blížiacim sa udeľovaním Oscarov je dobré pripomenúť si, že jeden z najväčších géniov svetového filmu Alfred Hitchcock nikdy žiadneho nedostal. Akademici mu v roku 1968 udelili aspoň Cenu Irvinga G. Thalberga, paradoxne za celoživotné producentské dielo.

Hitchcock a Hopkins

Recenzia / Film Hitchcock (USA), 98 minút.

Scenár: John J. McLaughlin. Réžia: Sacha Gervasi. Kamera: Jeff Cronenweth. Hudba: Danny Elfman.

Účinkujú: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, James D'Arcy, Jessica Biel, Danny Huston, Toni Collette a ďalší.

Premiéra v SR: 7. februára

Posledným z Hitchcockových filmov, nominovaných na Oscara za réžiu, bol v roku 1961 Psycho. Dielo svetovej kinematografie, ktoré dodnes inšpiruje a provokuje spisovateľov i filmárov. Ktovie, či sa Gus Van Sant, keď na sklonku 90. rokov nakrúcal svoj čudný remake, vžíval do kože veľkého režiséra.

Americký publicista Stephen Rebello bol údajne posledným, komu Hitchcock prisľúbil interview, lenže filmár 29. apríla 1980 skonal na zlyhanie obličiek. Rebello sa neprestal zaujímať o jeho dielo a o desať rokov vydal knihu Alfred Hitchcock and the Making of Psycho. Sústredil v nej všetky dostupné fakty, výpovede, rozhovory a svedectvá o nakrúcaní.

V roku 2007 kúpil filmové práva Ivan Reitman a zveril réžiu britskému novinárovi, scenáristovi a producentovi Sachovi Gervasimu, ktorý sa preslávil s dokumentom o heavymetalovej kapele Anvil.

Na adaptáciu Rebellovej literatúry faktu do podoby hraného filmu si Reitman a Gervasi zvolili rovnaký princíp, ako už v roku 1994 Tim Burton v poklone „najhoršiemu režisérovi všetkých čias” Edovi Woodovi. Snímka sa chce niesť v duchu poetiky slávneho filmára. No kým Burton je génius a na Woodovi odmalička vyrastal, Gervasi zjavne nedorástol na to, aby sa mohol hrať s Hitchcockom.

Áno, hudba Dannyho Elfmana i kamera Jeffa Cronenwetha, svietenie, masky a účesy (nominované na Oscara) výdatne ťažia z Hitchcocka, ale filmu chýba to podstatné: réžia. Odvážna, nekompromisná, novátorská, či aspoň originálna. Skutočnosť, že celý film sám seba chápe pomerne vážne, tento nedostatok ešte zvýrazňuje.

Obsadenie populárneho Anthonyho Hopkinsa do hlavnej roly je zaiste dobrým obchodným ťahom. No majster herec, ktorý má na konte postavy ako Dickens, Danton, Hitler, Nixon či Picasso – a všetky dokázal stvárniť dokonale presvedčivo – tentoraz zostáva Anthonym Hopkinsom. Obéznym, vypchatým, mračiacim sa, špúliacim pery… no rozhodne nie je Hitchcockom, čo si bolestne uvedomujeme takmer neustále.

Aspoň milá poklona

A to i napriek tomu, že s Hitchcockom ho spája nielen britský pôvod, záľuba v suchom sarkastickom humore, ale i podobný osud. Hitchcockov otec bol prostý zeleninár, Hopkinsov pekár. Dokonca sa aj osobne poznali. A predsa – síce Hopkins v tomto filme nehrá zle, lebo zle hrať asi ani nedokáže, nepresvedčí nás, že je Hitchcockom, tak ako ním nie je ani režisér Gervasi.

Helen Mirren stvárnila menej známu Hitchcockovu manželku, scenáristku Almu Reville s vtipom a čarovným nadhľadom. Scarlett Johansson ako Janet Leigh, Jessica Biel v role Very Miles a James D’Arcy čoby Anthony Perkins skladajú milú poklonu hviezdam strieborného plátna.

Hitchcock nie je zlý film. Je príjemný a pre obdivovateľov filmového umenia i zábavný. Lenže zámer tvorcov sa niekde zvrtol nesprávnym smerom, takže zdrojom napätia, pútavosti, zaujímavosti i zábavy nie sú fikcia ani herecké výkony či réžia, ale práve fakty z knihy Stephena Rebella.