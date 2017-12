Grammy obišli veľké mená, album roka nahrali britskí folkrockeri

Hudobné ceny sú rozdané, jednoznačného víťaza nemajú. Albumom roka je Babel britskej skupiny Mumford & Sons.

11. feb 2013 o 6:30 Oliver Rehák

Nejde o náhodný úspech.



Minimum veľkých mien a žien medzi víťazmi. Tak sa dá stručne zhrnúť 55. ročník udeľovania hudobných cien Grammy. Už nominácie boli prekvapením a víťazi hlavných kategórií sú ešte väčším. Najlepšiu skladbu roka urobil Belgičan Gotye, ktorý vyrastal v Austrálii, najlepší album nahrali mladí britskí folkrockeri Mumford & Sons.

Na druhej strane však nejde o náhodu. Pesnička Somebody That I Used Know naozaj unikla len málokomu. Od júla 2011 jej videoklip na YouTube dosiahol vyše 373-miliónovú sledovanosť, chytľavý popevok nesprotivilo ani množstvo rôznych coververzií. Gotyemu osobne odovzdal cenu Prince so slovami, že vyhrala jeho obľúbená pesnička.

Veľké mená sa v hale Staples Center v Los Angeles v nedeľu v noci objavovali len ako účinkujúci. Sting si zahral v bloku skladieb s Brunom Marsom, Rihannou a synami Boba Marleyho, ktorý vyvrcholil jeho hitovkou Could You Be Loved, Elton John s mladíkom Edom Sheeranom.

Jack White priviedol na pódium obe sprievodné kapely, mužskú aj ženskú a hoci Blunderbuss je výborný album, nakoniec zostal iba pri nomináciách.

Albumom roka je Babel, skupina Mumford & Sons dostala cenu od vlaňajšej víťazky Adele, čím sa potvrdil nástup silnej novej britskej hudobnej generácie. Ani oni však nie sú až tak prekvapivým víťazom, na jeseň viedli hitparády doma aj v Amerike.

Favorizovaný album bol Channel Orange, ktorý sa najviac skloňoval aj vo výročných anketách hudobných časopisov. Jeho autor Frank Ocean nakoniec zo šiestich nominácií získal len dve žánrové ceny, ale postaral sa o zaujímavé vystúpenie s pesničkou o Forrestovi Gumpovi.

Mladí Briti za sebou nechali aj nahrávky Some Nights nového indiepopového objavu Fun a El Camino od The Black Keys. Práve kapelník tejto bluesrockovej partie z Ohia Dan Auerbach (na snímke dolu druhý sprava) sa stal celkovým víťazom - získal štyri ceny. Po tri si odniesli Gotye, rapperi Jay-Z s Kanye Westom a producent elektronickej hudby Skrillex.

Súčasťou večera bola aj pocta džezovému pianistovi a skladateľovi Dave Brubeckovi, ktorý vlani zomrel. Jeho skladbu Take Five pripomenuli Stanley Clarke, Kenny Garrett a Chick Corea. Posledný menovaný získal dve Grammy - za Najlepšie improvizované džezové sólo (Hot House) a Najlepšiu inštrumentálnu kompozíciu (Mozart Goes Dancing), obe skladby s ním nahral vibrafonista Gary Burton.