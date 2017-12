Nové knihy

11. feb 2013 o 10:54 Alexander Balogh, (ba)

Maroš Krajňak: Entropia

Trio



Druhá kniha vlaňajšieho finalistu Anasoft litery voľne nadväzuje na jeho úspešnú prvotinu Carpathia. Opäť je to výprava do svojrázneho rusínsko–lemkovského sveta so snahou pochopiť udalosti uplynulého storočia nielen v Haliči. Príbeh plný fantázie, bizarných až halucinačných obrazov zachádza pod kožu historickej skutočnosti, súčasnosti aj čitateľovi.

Vandali: Havinkovo hovienko

Limerick



Pod názvom Vandali sa skrýva muzikantské trio v zložení Pišta Vandal, Valér Tornád a Basia Noiseovna. Ich príbeh o malom psíkovi a jeho trampotách s hovienkom sa vracia na pulty kníhkupectiev po štyroch rokoch. Jeho záber je preveľký, veď je to rozprávka pre deti od 9 do 99 rokov.

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

Host



Druhé vydanie knihy, ktorá vlani získala rad pôct vrátane Ceny Josefa Škvoreckého. Žítkovské bohyně boli ženy z kopcov Bielych Karpát, obdarené výnimočnými schopnosťami. Dora Idesová patrí k posledným z tohto rodu, rozplieta ich príbeh, v ktorom figuruje aj ŠtB.

Alexandra Ostertágová, Zuzana Maďarová: Politika vylúčenia a emócií

Aspekt



Autorky sa zameriavajú na rôzne aspekty predvolebnej kampane. Napríklad, ako si politické strany vytvárajú obraz tých, ktorých chcú osloviť, či ako prebiehali mítingy Smeru a SDKÚ. Veľa napovedá aj názov jednej zo štúdií Sex, vtipy a poprock.

Tomáš Štrauss: Moje Košice

Kalligram



„V čase, keď sa v druhej polovici 30. rokov 20. storočia začína ako národné kultúrne centrum formovať Bratislava, mali už Košice svoj vlastný umelecký zenit za sebou,“ hovorí o svojej knihe významný historik umenia. Esej o meste a jeho umení sa opiera o autorove výskumy a osobné zakúšanie jedinečnej slobodomyseľnej atmosféry Košíc daného obdobia.

Dušan Mitana: Psie dni

KK Bagala



Po čase je tu opäť Mitana, tentoraz s reedíciou slávneho debutu z roku 1970, myšlienkovo i estetickými zdrojmi patriaceho ešte k zlatým šesťdesiatym rokom. Hoci príbehy vždy vychádzajú z bežných životných situácií, nezriedka do nich vstupuje iracionálny motív, ktorý ich mení na poviedky s tajomstvom, ktoré autor necháva otvorené.