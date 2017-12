Nové CD

Nick Cave & The Bad Seeds: Push the Sky Away, Edilson Sánchez: Domingo

12. feb 2013 o 18:04 Oliver Rehák, (her)

Nick Cave & The Bad Seeds: Push the Sky Away

EMI Hoci oficiálny dátum vydania novinky charizmatického speváka je až budúci týždeň, už ju ponúkol na počúvanie cez web. Jeho domovská kapela The Bad Seeds mala od roku 2008 pauzu, po dvoch albumoch s drsným projektom The Grinderman však dostal Nick Cave opäť chuť robiť pokojnejšie pesničky. A tie mu idú rovnako dobre. Edilson Sánchez: Domingo

Hevhetia Nedajte sa zmiasť menom a obalom, toto nie je žiadny album novej opernej hviezdy, ale kolumbijského basgitaristu, ktorý má okrem latinskej hudby slabosť aj pre poľský folklór a džez. Nahral ho vo Varšave, sprievodnú skupinu (klavír, bice, tenorsaxofón) tvoria Poliaci, hosťuje tu aj známy spevák Grzegorz Karnas a vyšlo to u nás. Dokonalá hudobná globalizácia.