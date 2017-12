Štokholmské metro ako umelecké dielo

bzzzt.cz: V Štokholme je aj metro kultúrne.

12. feb 2013 o 15:36

My síce nemáme metro, ale keby sme ho mali, tak by mohlo vyzerať tak, ako štokholmské. To by sa cestovalo.

Metro vo švédskom hlavnom meste funguje 63 rokov a za ten čas viac než 150 umelcov vytvorilo na jednotlivých staniciach hotové umelecké diela.

Server bzzzt.cz prináša niekoľko fotografií, tak sa pokochajte.

Odporúča jana Čevelová, vedúca spravodajstva sme.sk