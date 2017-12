Filmové premiéry týždňa

Radikálna dráma o dospievajúcom dievčati zo súčasného Srbska, fantasticko-hororové príbehy pre staršiu mládež, nevalentínsky príbeh lásky maliarky a skladateľa, Terapia láskou, ktorá má osem nominácií na Oscara. To sú novinky, ktoré dnes prichádzajú do kí

14. feb 2013 o 0:00 Miloš Ščepka

Klip

CLip. Srbsko 2012. 100 minút. Scenár a réžia: Maja Miloš. Kamera: Vladimir Simic. Strih: Stevan Filipovic. Účinkujú: Isidora Simijonovic, Vukašin Jasni, Sanja Mikitišin, Jovo Maksic, Monja Savic, Katarina Pešic, Sonja Janicic, Jovana Stojiljkovic, Vladimir Gvojic, Nikola Dragutinovic a ďalší.

Krátko po tom, ako na rotterdamskom filmovom festivale bodovala Slovenka Mira Fornay s filmom Môj pes Killer, prichádza do našich kín lanský rotterdamský víťaz – radikálna dráma, zobrazujúca reálny život dospievajúceho dievčaťa v súčasnom Srbsku. Sex, drogy a balkánsky pop. Plus trochu toho násilia, aby reč nestála. Režijný debut autorky Maje Miloš (nar. 1983) je prvým srbským filmom, ktorý úrady odmietli uvoľniť do ruskej distribúcie pre jeho „závadnosť“. Neexistuje lepšie odporúčanie. Užite si Valentína po balkánsky!

Nádherné bytosti

Beautiful Creatures. USA 2013. 123 minút. Scenár a réžia: Richard LaGravenese. Kamera: Philippe Rousselot. Strih: David Moritz. Hudba: Thenewno2. Účinkujú: Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Jeremy Irons, Emma Thompson, Viola Davis, Alice Englert, Zoey Deutch, Margo Martindale, Ada Michelle Loridans, Jackie Tuttle, Andrea Frankle, Thomas Mann, Philippe Radelet a ďalší.

V roku 2009 vyšla prvá časť ďalšej zo sérií fantasticko-hororových príbehov pre staršiu mládež – Caster Chronicles amerických autoriek Kami Garcie a Margaret Stohl s neveľmi originálnym názvom Beautiful Creatures. Producenti vzápätí kúpili filmové práva a najali ako scenáristu a režiséra Richarda LaGravenese (Medzi riadkami, P.S.: Milujem ťa). Nakrúcanie síce skončilo vlani v lete, ale náročné vizuálne efekty si vyžiadali čas. Mladý Ethan Wate (Alden Ehrenreich) žije v zapadnutom mestečku nudným životom, až kým do jeho školy nepríde nová spolužiačka, černovláska Lena Duchannes (Alice Englert), neter miestneho čudáka Macona Ravenwooda (Jeremy Irons). Ak Valentín, tak strašidelný!

Marie Kroyer

Marie Krøyer. Dánsko-Švédsko 2012. 100 minút. Scenár: Peter Asmussen. Réžia: Bille August. Kamera: Dirk Brüel. Strih: Gerd Tjur. Hudba: Stefan Nilsson. Účinkujú: Birgitte Hjort Sørensen, Søren Sætter-Lassen, Nanna Buhl Andresen, Lene Maria Christensen, Sverrir Gudnason, Tommy Kenter a ďalší.

Ďalšia nevalentínska podoba lásky. Ako projekt, ktorým sa po štvrť storočí Bille August vrátil nakrúcať do Dánska, si vybral život dánskej maliarky Marie Triepcke Krøyer Alfvén (1867 - 1940), ako ho v knihe z roku 1999 opísala Anastassia Arnold. Po tom, čo jej manžel, maliar P. S. Krøyer duševne ochorel, Marie Krøyer (Birgitte Hjort Sørensen) viedla frustrujúci život bez možnosti tvoriť. Až kým sa na dovolenke bezhlavo nezaľúbila do švédskeho skladateľa Huga Alfvéna.

Terapia láskou

Silver Linings Playbook. USA 2012. 122 minút. Scenár a réžia: David O. Russell. Kamera: Masanobu Takayanagi. Strih: Jay Cassidy, Crispin Struthers. Hudba: Danny Elfman. Účinkujú: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Julia Stiles, Jacki Weaver, Anupam Kher, Chris Tucker, Matthew James Gulbranson, Shea Whigham a ďalší.

Čo iné ako lásku má mať v názve film, ktorý sa do našich kín dostáva na Valentína? Aj štvrtá z filmových premiér na tento týždeň je adaptáciou knižného bestselleru. Román The Silver Linings Playbook v roku 2008 vydal ako svoj debut americký spisovateľ Matthew Quick. Scenár si napísal sám režisér David O. Russell (Boxer, Traja králi, Flirtovanie s katastrofou) a do hlavnej role učiteľa histórie, ktorý sa po polročnom liečení na psychiatrickej klinike vrátil do rodného mestečka, obsadil Bradleyho Coopera. Mladý muž však namiesto pokoja nájde nepokojnú Tiffany (Jennifer Lawrence). Otca hlavného hrdinu hrá Robert De Niro. Romantická komediálna dráma, ktorá si vyžiadala rozpočet vo výške vyše 20 miliónov dolárov, si za 11 týždňov pripísala tržby viac než 100 miliónov. A osem nominácií na Oscara.