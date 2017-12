Môj pes Killer cestuje

Film Miry Fornayovej sa predáva na jednom z najväčších filmových trhov na svete.

13. feb 2013 o 17:13 Kristína Kúdelová, (kk)

BERLIN. Vo festivalovom vydaní časopisu Variety sa písalo o silnej účasti žien zo strednej Európy. Najviac sa venovalo poľským režisérkam, lebo Malgorzata Szumowska má v súťaži film V mene... o homosexualite v radoch katolíckej cirkvi. A v nesúťažnej sekcii Generation je film Baby Blues, kde Katarzyna Roslaniec hovorí o rodičoch v tínedžerskom veku.

Slovenský film v programe Berlinale nie je, ale v novinách sa píše o novom filme Miry Fornayovej Môj pes Killer – zaradili ho medzi „highlighty Európskeho filmového trhu“ a to ešte do uzávierky nevedeli, že získal hlavnú cenu festivalu v Rotterdame. Vo Variety aj pripomínajú, že jej debut Líštičky získal pred štyrmi rokmi priazeň kritikov.

Účasť na Berlinale je pre náš film veľkým úspechom, lebo tu je jeden z troch najväčších filmových trhov na svete. „Po Rotterdame je to prvé významné miesto, kde môžeme film prezentovať nákupcom i dramaturgom festivalových programov,“ hovorí producent filmu Juraj Buzalka. Predpokladá, že Môj pes Killer by sa mohol najviac páčiť divákom v krajinách hovoriacich po nemecky a v Škandinávii, teda ak by sa tam dostal do distribúcie. „Čakal by som aj záujem z Poľska a Maďarska. Samozrejme, uvedomujem si, že Môj pes Killer nebude ani s rotterdamským víťazstvom patriť medzi tie najpredávanejšie. Chceli by sme ho dostať na čo najviac festivalov.“