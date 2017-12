Pozvánky

Škandinávsky večer v Redute, Beautiful People, Hudba mesta, Music Gallery, Chobotnica tour.

16. feb 2013 o 0:00 kul

Škandinávsky večer v Redute

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala zajtra v bratislavskej Redute chystá škandinávsky koncert. Zaznejú diela Sibelia, Griega, Daga Wiréna a Carla Augusta Nielsena. Začiatok je zajtra o 16.00 h.



Beautiful People

Séria fotografií Beautiful People (Krásni ľudia) je autorský projekt Šymona Klimana, v ktorom portrétuje obyvateľov rómskych osád. Teraz ich ponúka na rovnomennej výstave, ktorej vernisáž je dnes o 19.30 h v Art Café v Banskej Štiavnici. Môžete ju vidieť do 30. apríla.

Hudba mesta

V rámci priebežnej série koncertov v KC Dunaj v Bratislave tam dnes o 20.00 h vystúpia skupiny Got Blue Balls?!, Korben Dallas a Chiki liki tu–a.



Music Gallery

Dvojkoncert Sto múch a Projekt z davu hrajú dnes v Music Gallery U Dežmára. Začiatok je o 20.00 h.



Chobotnica tour

Tomáš Sloboda so skupinou Sounds Like This sa dnes v rámci turné k albumu Chobotnica zastavia v Trenčíne. Začiatok koncertu v klube Lúč je o 21.00 h.