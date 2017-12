Zlatého medveďa si z Berlína odváža rumunský film

Náš svet je antisvet

Bosniansky režisér Danis Tanovic nakrútil prostý a lacný film o diskriminácii Rómov. Dostal za to Grand Prix.

Čosi podobné ako víťazi z Rumunska urobil aj Danis Tanovic z Bosny a Hercegoviny. Film, za ktorý dostal Grand Prix, a teda Strieborného medveďa, je taký prostý, ako sľubuje jeho názov: Epizóda zo života zberača železa.

Tanovica naštartovala správa v novinách – čítal o Rómke, ktorá nevyhnutne potrebovala gynekologický zákrok, ale keďže nemala zdravotné poistenie, od lekárov iba počúvala: A peniaze ste už priniesli? Jej manžel potom do nepríčetnosti zbieral železo, lebo nevedel, ako inak by získal 500 eur.

„Taký som bol rozzúrený, že som si šiel ten novinový článok overiť. Stretol som Nazifa a Senadu, nechal som ich, aby mi všetko ešte raz porozprávali, a nakoniec som to s nimi aj celé nakrútil,“ hovorí Tanovic.

Nie všetko sa podarilo úplne, pripúšťa, že niektorým scénam chýba profesionálna filmová emócia, ale s takýmito hercami si nemohol dovoliť nakrúcať napäté scény znovu a znovu. Keď sa vraj kameraman filmu dozvedel, že predsedom poroty bude vizuálny majster, režisér Wong Kar-wai, skoro ani nechcel film do Berlína pustiť. „Ani neviem, ako tento film nazvať,“ povedal Tanovic. „Je to hraný film aj dokument, kritici budú musieť čosi vymyslieť.“

Na nakrúcanie nemal viac ako 30-tisíc eur, lenže kolegovia filmári pracovali zadarmo. Dedinčania hrajú samých seba a aj doktor je skutočný doktor, režisérov kamarát.

Tanovic sa pred dvanástimi rokmi preslávil brilantnou drámou Zem nikoho, ktorá získala cudzojazyčného Oscara. V tomto príbehu z juhoslovanskej vojny sa prejavila spolupatričnosť aj medzi vojakmi z opačných strán barikád. Dnes už vraj Tanovic okolo seba nič také nevidí: „Náš svet sa zmenil na antisvet. Nie sme len proti Rómom, sme proti čiernym, proti bývalým Juhoslovanom, proti Poliakom, proti všetkým.“

Herci z jeho filmu boli v Berlíne dojatí, koľko ľudí prišlo do kina, no z neho to skepsu celkom nevyhnalo. Hovoril: „Niežeby bol život kedysi ľahší, ale v 80. rokoch som aspoň cítil, že budúcnosť môže byť svetlá. Dnes iba cítim blízkosť čiernej diery. Neviem, kam ide, ale viem, že nie sme na dobrej ceste.“

Kristína Kúdelová