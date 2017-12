Súmrak pre tých náročnejších

Akoby čarodejníkov a zaklínačov nebolo dosť. V kinách sú Nádherné bytosti.

18. feb 2013 o 17:26 Miloš Ščepka

Aj keď Jeremy Irons a Emma Thompson sú istou zárukou kvality, tento pokus o filmové fantasy bude potrebovať šancu na reparát.

Stredoškolák zo zapadákova na juhu USA sa zaľúbi do novej spolužiačky, z ktorej sa vykľuje mladá čarodejnica. Ešte nie je jasné, či bude biela (dobrá), alebo čierna, zasvätená zlu. Láska jej môže pomôcť i uškodiť. Mohol by to byť fajn televízny seriál. Nájde sa však ešte priestor pre ďalšiu romanticko-fantazijnú tínedžerskú filmovú sériu?

Ako námet k filmu Nádherné bytosti poslúžil román pre staršiu mládež od autoriek Kami Garciovej a Margaret Stohlovej z roku 2009. S rovnakým názvom v roku 2000 nakrútil kriminálnu drámu režisér Bill Eagles a Beautiful Creatures je od roku 1999 tiež názov losangeleskej hardrockovej kapely, takže je viac než užitočné zistiť si vopred, na ktoré Beautiful Creatures idete.

Nielen pre mladé ženy

Film nezakrýva, že chce osloviť publikum Twilight ságy. Teda dospievajúce dievčatá a mladé ženy. Prichádza trošku neskoro, v čase, keď publikum začína byť presýtené zaklínačmi, čarodejníkmi a mágmi. V súčasnosti predsa letia zombie.

Zároveň si, našťastie, často drží istú mieru nadhľadu, s ktorým rozpráva nielen svoj príbeh, ale aj komentuje minulosť a súčasnosť Spojených štátov, takže nie je zameraný výlučne na mladé diváčky a je znesiteľný i pre zrelšie publikum.

Jeremy Irons, Emma Thompson, Eileen Atkins, Emmy Rossum a Viola Davis vo vedľajších úlohách sú tiež istou zárukou kvality.

Alden Ehrenrich, ktorý hrá hlavnú chlapčenskú postavu, je vychádzajúca hviezda. V tomto roku účinkuje hneď v troch ďalších filmoch vrátane Stokera v réžii Parka Chan-wooka a Blue Jasmine Woodyho Allena, ale v Nádherných bytostiach neohúri, ale ani neznechutí. Mladú čarodejnicu Lenu hrá Alice Englert, dcéra novozélandskej režisérky, držiteľky Oscara 1993 za drámu Piano Jane Campionovej. A vo svojej role sa cíti ako ryba vo vode.

Zoznámenie či rozlúčka

Knižné Nádherné bytosti sú úvodom románovej série Caster Chronicles, ktorá sa dodnes rozrástla na päť zväzkov a dočkala sa aj komiksovej adaptácie. Film teda zákonite pôsobí ako podrobné predstavovanie prostredia i hrdinov, magického sveta, ktorý sa prelína s tým naším, jeho pravidiel a zákonitostí. Ku cti mu slúži, že stanovené pravidlá neporušuje, ale zaujímavo využíva.

Horšie je, že po dynamickom štarte upadá do zdĺhavého a nie veľmi originálne sfilmovaného opisovania, vysvetľovania bez napätia, hravosti i prekvapení. Divákovi nezostáva iné, len ho pretrpieť - alebo to vzdať a nedozvedieť sa, ako to napokon s Ethanom a zaklínačkou Lenou dopadne. Hoci fakt, že ide o začiatok série, mnohé naznačuje.

Vlažné prijatie prvej časti (Zlatý kompas) zastavilo realizáciu ambicióznej série filmov podľa fantastických románov Philipa Pullmana cyklu Temné hmoty. Azda dostanú vlažne prijaté fantastické Nádherné bytosti príležitosť na reparát.