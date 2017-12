Hit Píšte všetci modrým perom! ukazuje aj na ľudskú hlúposť

Trenčianska skupina Bez ladu a skladu bola trpenou alternatívou k oficiálnej slovenskej pop music.

21. feb 2013 o 12:38 Eva Andrejčáková

Americký denník New York Times pred pár rokmi napísal, že slovenská kapela Bez ladu a skladu prispela k pádu železnej opony. Pesnička Píšte všetci modrým perom sa po roku 1989 dostala aj do uší širších más a stala sa symbolom absurdity totalitného režimu.

Obdobie pred nežnou revolúciou označujú viacerí známi muzikanti ako zlatú éru slovenskej populárnej hudby. Ich piesne zneli stále v rádiách, videoklipy sa vysielali v televízii, gramoplatne sa predávali na státisíce. Oficiálny (štátny) hudobný biznis však nepripúšťal žiadnu alternatívu. Tá však vznikala a fungovala aj napriek boľševickej totalite.

Katastrofa z hudobného pohľadu

Technické možnosti ako dostať zakázanú hudbu medzi ľudí boli síce menšie ako dnes, no ak sa vám podarilo naraziť na tých správnych ľudí, získali ste magnetofónovú pásku, demo nahrávku či amatérsky záznam z koncertu svojej obľúbenej no nepovolenej kapely.

Takto prišla k svojmu postaveniu aj undergroundová kapela Bez ladu a skladu. Vznikla v roku 1985. Niekto by si povedal - veď to už sa v totalitnom Československu všeličo mohlo. Pravda je, že sa nemohlo nič a všeličo zakázané ešte pretrvávalo. „Bolo to otrasné. Z muzikantského pohľadu katastrofa,“ hovorí líder kapely, dnes známy organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák.

„Štát kontroloval všetko - kde skúšate, kde hráte, aké máte texty, ako sa obliekate. Nahrať a distribuovať vlastné pesničky bol zločin. V obchodoch nebola západná hudba, len rôzne estrádne skupiny zo spriatelených krajín. My sme boli mladí, mali sme, samozrejme, aj veľa radostí a aj celá mašinéria okolo hudby bola pre nás istou dávkou dobrodružstva, ale so slobodnými rokmi po nežnej revolúcii sa to nedá porovnať.“

Bez ladu a skladu na prehliadke alternatívnej hudby Čertovo kolo v Bratislave v roku 1988. Prehliadku zorganizoval Ladislav "Agnes" Snopko. Foto: Juraj Bartoš

Echtovná kakofónia

Bez ladu a skladu nechceli hrať klasický rock ani pop, metal ani depešácky štýl, a rozhodne nechceli len tak spievať o láske a mieri. Dnes s úsmevom tvrdia, že na ich zvuku malo veľkú zásluhu aj to, ako málo ovládali hudobné nástroje a ako nevedeli spievať.

Výsledok však aj po rokoch presvedčivo hovorí sám za seba: stále ide o výnimočný hudobný úkaz: rytmický rock, bohaté využitie dychových nástrojov, zvláštne (ne)harmonizujúce hudobné motívy, metaforické texty v podobe deklamovaného až sarkasticky intonovaného hovoreného slova.

Prosto echtovná kakofónia, v prvom pláne emotívne nasýtená, v druhom prekvapivo desivá, v ďalšom skutočne vtipná.

Pero som spieval s hrdosťou

Kapela dnes už aktívne nehrá, stále tu však zostáva kopec ich pesničiek a z nich pár hitoviek, na ktoré sa počas koncertov vždy najviac čakalo - Udavač, Anča kráča, Odtnite mu hlavu, Masy, Parné valce, Mäkkýše, Buldozér. Medzi najpozoruhodnejšie patrí skladba Píšte všetci modrým perom.

Pero, ako pesničku familiárne v kapele nazývajú, vzniklo v roku 1987. Textu nie je veľa, ale je úderný a presný: „Píšte všetci modrým perom / iná farba nebude / píšte všetci rovnako / rovnaké A, rovnaké O / rovnaké písmo, rovnaké vzdialenosti / kúpte si všetci modrý atrament.“

Pre kapelu je to výnimočná skladba. Vynorila sa totiž naraz, na jedenkrát. „Skúšali sme vtedy v budove trenčianskeho gymnázia. Dostali sme do rúk text, sedeli sme, Peter začal hrať basu, potom sa pridal saxofón, postupne všetci ostatní, a ja som do toho začal hovoriť. Je to asi jediná naša pesnička, ktorá vznikla úplnou improvizáciou a zostala v tej istej podobe, v akej sme ju na prvý raz zahrali,“ spomína Michal Kaščák.

Možno si mnohí myslia, že texty pochádzajú výhradne z jeho dielne, ale rovnocenným textárom kapely bol aj Ľubor Benkovič a napokon Stanislav Dajča - autor Pera.

Tento jeho text je nielen jednou z trefných definícií totality a fungovania bývalého režimu. Má ešte všeobecnejší dosah - poukazuje na unifikovanú spoločnosť, upozorňuje, ako blízko má masový efekt k ľudskej hlúposti.

„Považujem ho za jeden z našich najlepších textov, hral som ho vždy s radosťou a možno až s akousi hrdosťou,“ vraví Kaščák.

Tajomná ruka TKM

Rok po vzniku pesničky prišiel na svet aj videoklip. Pre kapelu je až neuveriteľné, že sa ho vôbec podarilo nakrútiť, dokonca pred rokom 1989 sa raz aj odvysielal v televízii.

Vyrobili ho na objednávku vtedajšej mládežníckej relácie Televízny klub mladých v réžii Štefana Semjana, kameru držal Martin Štrba.

Kapela síce už predtým nakrútila tajne dva klipy v Brne vďaka vtedajšej manažérke českej kapely E Lenke Zogatovej, no nezaobišlo sa to bez problémov s ŠtB a cenzúrou. Pero bol teda prvý klip, ktorý sa robil s naozajstným filmovým štábom.

Nakrúcalo sa na streche vtedajšieho Tempa - budovy oproti obchodnému domu Prior v Bratislave. „Nikdy som nezažil režiséra, ktorý by pracoval s takým nasadením až posadnutosťou ako vtedy Štefan Semjan na našom klipe,“ spomína Kaščák.

„Všetko mal premyslené, bol dokonca aj v štúdiu pri nahrávaní hudby, stále vášnivo gestikuloval a nútil ma pri točení spievať čo najhlasnejšie, nech to má výraz. Myslím, že sa podarilo zachytiť vtedajšiu sivotu, ešte aj náhodný detail, keď na priechode malý chlapec nestíha prejsť na zelenú a otec mu za to vylepí, dobre charakterizuje to obdobie.“

Aj výsmech patrí k hudbe

Pieseň Píšte všetci modrým perom bola jedinou, ktorú kapela v zahraničí spievala po anglicky, poľsky, francúzsky, dokonca po rusky (akurát, že v Rusku bola pochopená nesprávne a ľudí rozhorčila).

Niektorí ľudia z brandže, dokonca kamaráti sa z nej smiali, no ako vraví líder kapely - aj to k hudbe patrí. V istom období sa jej pôvod dokonca začal dezinterpretovať: šírili sa fámy, že kapela ňou prvoplánovo podporuje SDKÚ. O menovanej politickej strane však v čase vzniku pesničky nebolo ani chýru, a za tým si kapela stojí.

Tento rok sa pred publikom hrať nechystá, no nejakého výnimočného koncertu sa vraj určite ešte dočkáme.