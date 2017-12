Čo pozeráme: Zelení mäsiari

21. feb 2013 o 17:13 Kristína Kúdelová

Bjarne je nepraktický, Svend ešte aj trochu prostoduchý a spolu spĺňajú viacero predpokladov na to, aby im novo otvorené mäsiarstvo skrachovalo. Najmä preto, že si myslia, že im na biznis budú stačiť pekné zelené plášte, originálna marináda a zopár vizitiek rozdaných kamarátom. Zhodou okolností však zistia, že tajomstvo je v inom, že človek môže využiť aj konfliktné vzťahy s okolím, skratové reakcie v stresových situáciách, neplánované ublíženie na zdraví, prípadne veľký mraziarenský box.

Viac vo filme Zelení mäsiari, ktorý sa v piatok v bratislavskom kine Nostalgia premieta na prehliadke severského filmu Nordfest.

video //www.youtube.com/embed/tUEvBM82DzI

Z kinematografií severských krajín možno mať pocit, že ich tvoria piati režiséri a šiesti herci, o to viac je pozoruhodné, aké originálne filmy z toho vychádzajú. Režisér Anders Thomas Jensen už nakrútil perličku dánskej kinematografie Adamove jablká, potom písal scenár k oscarovému filmu Lepší svet. Rád rozvíja biblický konflikt medzi dobrom a zlom, vonkajšími démonmi a vnútornou silou. Raz je z toho čierna komédia, raz vážna dráma, v prípade Zelených mäsiarov to hraničí s absurdnosťou a šialenstvom. Inak je to taký milý príbeh z malého mesta, na ktorý netreba prísť ani hladný, ani najedený. Mäsa bude dosť, ale našťastie len v kine.