Pozvánky

Šeban, van Oijen a Rankov, Chobotnica aj s hosťami, Maďarský džez na Horehroní

22. feb 2013 o 0:00 (kul)

Šeban, van Oijen a Rankov

Hudobník Andrej Šeban, fotografka Ilah van Oijen a spisovateľ Pavol Rankov sú hosťami večera na tému Tvorba v priamom prenose, ktorý bude dnes o 19.00 h v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu. Moderujú Zuzana Tkáčiková a Martin Turčan, vstup je voľný.

Chobotnica aj s hosťami

Tomáš Sloboda so skupinou Sounds Like This končí prvú časť turné k albumu Chobotnica zajtra v bratislavskom klube Randal. Hosťami sú Ďuďo (Hex), Lasky (Para) či Juraj Podmanický (Billy Barman) a Saténové ruky.

Maďarský džez na Horehroní

Kaltenecker trio, ktoré je známe aj návštevníkom Bratislavských jazzových dní, hrá v nedeľu v klube Bombura v Brezne.