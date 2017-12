Košice - hlavné mesto sochára z iného sveta Jána Mathého

Anketa

Čím je pre vás Ján Mathé?

Katarína Bajcurová, historička umenia

Ako historička umenia som sa s Jánom Mathém a jeho tvorbou stretla viackrát; intenzívne naposledy pri príležitosti výstavy Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 v Slovenskej národnej galérii pred desiatimi rokmi, kde sme vtedy vystavili väčšiu kolekciu autorových prác z jeho ateliéru. Vždy ma na ňom udivovalo, ako dokázal v košickom „ústraní“ dospieť k sústredenej abstraktnej forme, k absolútnemu tvaru i k primárnym nefiguratívnym znakom sakrálnej a meditatívnej významovosti, ako dokázal skromne, neokázalo, s ľudskou a tvorivou pokorou, ale presvedčene trvať na tomto svojom názore, ktorý bol cudzí vtedajším predstavám o „socialisticky angažovanom“ umení. Že ho osobne ani umelecky nezlomila doba, ťažká autohavária a jej následky. Pravdaže by som chcela spomenúť aj pani Evu Mathé, ktorá mu bola jeho celoživotnou oporou a obetavo pri ňom stála až do konca.

Dušan Zahoranský, sochár

Pána Mathého som osobne poznal už v jeho pokročilejšom veku. Zoznámil som sa s ním až ako čerstvý absolvent Bratislavskej akadémie na príjemnej ateliérovej návšteve s Petrom Scerankom, Vladom Beskidom, Jurajom Bartuszom a mladými sochármi Mariánom Grolmusom a Petrom Krúpom. Dávno predtým som však jeho prácu poznal. Vyrastal som na košických sídliskách a jeho kultivované a sochársky dômyselné kompozície vo verejnom priestore boli ovlažujúcou oázou foriem a znakov v inak tupej normalizačnej šedi. Súsošie Odpočívajúca rodina na bývalom Námestí mieru, ktoré už nesie jeho meno, je podľa mňa porovnateľné s dielami Henryho Moora či Osipa Zadkina. Jeho Stojaca rodina IV v Zuzkinom parku je ďalšie umelecké dielo európskej úrovne. To, ako sa podarilo architektom a Mathému vniesť do ináč monotónnej sídliskovej zástavby výrazný humanistický akcent, sa v porevolučnom slovenskom stavebníctve, bohužiaľ, už nikdy nezopakovalo. Vyrastať bez týchto vydarených sôch vo verejnom priestore by bolo ako vyrastať v domnienke, že všetky farby okolo mňa sú „čierna“ a „biela“.

Jozef Jankovič, sochár

Vždy som obdivoval jeho výtvarnú a osobnú integritu, ktorú preukázal najmä počas tzv. normalizácie. Zároveň jeho nezlomná vôľa pokračovať v sochárskej tvorbe aj po nešťastnom úraze mi pomohla pri prekonávaní mojich podobných zdravotných problémov.

Juraj Bartusz, sochár

Jano Mathé bol pre mňa mimoriadne vzácny človek, priateľ na celý život, ktorému vďačím za nesmierne veľa. V jeho ateliéri sme viedli nekonečné rozhovory. Obaja sme absolvovali Akadémiu výtvarných umení v Prahe, on však o desať rokov skôr. Jano cieľavedome budoval svoju tvorbu, dospel vo svojom diele k vzácnej skratke, vytvoril si svoj vlastný štýl, čo sa nepodarí každému umelcovi. Spomínam na naše priateľstvo s láskou. On bol prvý, kto ma zoznámil s veľkými košickými výtvarníkmi, napríklad s Jasuschom, s Jakobym, s Exkerdtom a ďalšími umelcami, s mestom, ktoré mám tak rád. Ďakujem aj jeho manželke Eve, zázračnej žene, ktorá ho doslova dokázala vzkriesiť z mŕtvych. Aj vďaka nej sme mohli zotrvať spolu ešte zopár desaťročí.

Ľubica Belohradská, výtvarná kritička

Tento umelec svojou generačnou zakotvenosťou a klasickým školením mal predznamenanú viac-menej realistickú výtvarnú orientáciu, navyše zaťaženú službou dobovému spoločenskému ideálu, ktorý bol od začiatku 50. rokov uplynulého storočia presadzovaný politickými prostriedkami aj normatívnym estetickým kánonom. Ján Mathé v súlade s výnimočnou osobnostnou integritou dokázal čeliť dobovým tlakom, ustrážil si nezávislosť ducha, napájanú zo zdrojov kresťanského idealistického svetonázoru. Po roku 1967 prekonával zdĺhavou rehabilitáciou následky takmer smrteľného úrazu. Redukoval slovnú komunikáciu s vonkajším svetom a všetku znovunadobudnutú vitálnu energiu vkladal do svojich sôch. Pre Mathého umelecký vývin je príznačné, že v názorovom pohybe 60. rokov bol otvorený podnetom európskeho sochárstva. Súčasne si dokázal ponechať vlastný výrazový aparát, ktorý rozvíjal v súlade s umeleckým cítením a myšlienkovým ustrojením. Dopracoval sa k svojskej tvarovej štylizácii, zdôrazňujúcej vertikalitu proporcií a významovo hierarchizované dominanty ľudskej figúry, menovite hlavy. Takouto štylistikou realizoval mnohé diela, ktoré dotvárajú verejný priestor jeho rodného mesta. Mathého sochy prevzali funkciu spoluvytvárania košického genia loci... V dielach posledných dvoch dekád tvorivého života zaplnil Mathé názorovú medzeru slovenského sochárstva, ktorú o čosi skôr zadefinoval Rudolf Uher svojimi abstraktne geometrickými architektonizovanými sochami. Inšpiračným impulzom v Mathého tvorivom procese sa stal dialóg umelca so samotnou matériou, s kameňom, z ktorého vydobýjal tvar priamym zásahom sochárskeho nástroja bez sprostredkujúceho medzičlánku – prípravného modelu... Moje zoznámenie so sochárom spadá do polovice 60. rokov, keď som navštívila jeho prízemný ateliér na Pasteurovej ulici. Zážitok zostane nezabudnuteľný nielen vďaka dvom mačkám, ktoré kraľovali ateliéru, žiarlivo sledujúc každý pohyb neznámej votrelkyne, ale aj zásluhou hudobnej kulisy počas mojej návštevy. Bol ňou gregoriánsky chorál, ktorý sa šíril do priestoru z hostiteľovej gramoplatne. Latinský spev nízkych hlasov bol svojráznym nahliadnutím do vnútra umelcovej duše.

Rudolf Sikora, sochár

Priznám sa, o Jánovi Mathém som toho veľa nevedel. Sem-tam som niečo čítal od Ľuby Belohradskej, niečo od Radislava Matuštíka. Nebol v tom generačný problém, alebo pohľad „bratislavocentristu“. Dlho to bolo jednoduché „mlčanie doby“. Keď mi kunsthistorik Tomi Štrauss pred vyše štyridsiatimi rokmi odkryl košickú avantgardu, pochopil som, že dejiny vizuálneho umenie na Slovensku sa vyvíjali aj ináč, ako sme sa učili... Neskôr som sa spoznal so sochárom Jurom Bartuszom a jeho manželkou Máriou. A znovu som pochopil, že citliví, tvoriví a mysliaci ľudia nežijú len v Bratislave. Po revolúcii som štrnásť rokov pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Keďže na Fakulte výtvarných umení Technickej univerzity v Košiciach potrebovali garanta, nezaváhal som ani chvíľu. Opustil som bratislavskú školu a objavil nových talentovaných študentov v Košiciach. A potom som v Košiciach, paradoxne, aj na podnet Bratislavčana Richarda Gregora, objavil sochára akoby z iného sveta, keď sme spolu aj s Ďurom Bartuszom a s inými výtvarníkmi vtiahli do ateliéru Jána Mathého. Čakal nás v ňom Dobrý Človek! Aj keď som bol v jeho ateliéri prvýkrát a nemuselo mi byť hneď všetko jasné, žasol som nad originálnosťou a urputnosťou hľadania jeho majiteľa. Boli tam sochy, makety a fotografie diel od 50. rokov po súčasnosť. Jozef Jankovič inicioval v roku 1998 výstavu Jána Mathého v Slovenskej národnej galérii. Radislav Matuštík sa na tejto výstave rozhodol napísať monografiu. A tá sa začína slovami: Touto publikáciou zaraďujeme Jána Mathého do vývinu slovenského i európskeho sochárstva...

Anton Čierny, sochár

Pred časom som sa zúčastnil výstavy Ján Mathé – Hľadač dobra & Pocty pre Jána Mathého a to nielen z dôvodu podporiť kolegu sochára, ale hlavne z dôvodu jeho humanisticky zameranej tvorby, ktorá má v sebe zvláštny pokoj. V mojej pocte, v práci s názvom Medzi Jadrom a Klíčením, čo bol vlastne krátky dobový dokument o meste Košice z čias sochárovho aktívneho pôsobenia, som použil názvy jeho diel, aby som vytvoril určitú formu vzájomnej kontinuity.