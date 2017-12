Deväť filmov. Prečo by Oscara získať mali a prečo nie

Najväčší súperi

Najlepší herci: Daniel Day Lewis (Lincoln) - Joaquin Phoenix (The Master)

Z pätice nominovaných je anglický herec zrejmým favoritom. Zahral starnúceho politika živej mysle, krehkého muža silnej vôle. A jeho úsilie je pritom skoro neviditeľné. Za čo už má aj cenu BAFTA a Zlatý glóbus.

Najväčším súperom Daniela Day­Lewisa by mohol byť Joaquin Phoenix. Nedávno tvrdil, že končí s hraním a vyzeral tak, akoby sa zbláznil. Ale asi to bola len ďalšia z kreácií herca, ktorý už bol na Oscara nominovaný trikrát.

Najlepšie herečky: Emmanuelle Riva (Láska) - Jessica Chastain (30 minút po polnoci)

Riva by nebola prvou francúzskou herečkou s Oscarom. Nedávno ho vyhrala Marion Cotillard (za Edith Piaf) či Juliette Binoche (Anglický pacient). Vo veku 85 rokov by sa však stala najstaršou víťazkou v histórii.

Keby vyhrala Quvenzhané Wallis z Divokých stvorení južných krajín, bola by to zasa najmladšia víťazka. Má deväť. No súperkou pre Rivu bude skôr Jessica Chastain ako agentka CIA. Donedávna bola tiež ešte dosť neznáma.

Najlepší režiséri: Steven Spielberg (Lincoln) - Michael Haneke (Láska)

Na to, aké postavenie Steven Spielberg v Hollywoode má, nemá až tak veľa Oscarov. Za Lincolna by si ho zaslúžil, pretože aj statický príbeh (najviac sa v ňom hovorí o lobovaní) dokázal premeniť na dynamické kino.

Je precízny a tvrdohlavý, diskutovať sa s ním nedá, hovorí o rakúskom režisérovi producent Veit Heiduschka. Za film Láska má Zlatú palmu z Cannes, ocení ho aj Hollywood, kde len pár režisérov získalo právo posledného strihu?

