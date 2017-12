Nové knihy

Milovníci básnika Vladimíra Holana majú stále čo objavovať.

24. feb 2013 o 16:16 Alexander Balogh, ba

Robert Bryndza: E­maily Coco Pinchardovej

Ikar

Do edície Príbehy z kabelky tentoraz prispeli Bryndzovci – Robert ako autor a Ján ako prekladateľ z angličtiny. Kto chce, môže sa trápiť, ako je to s nimi, kto sa chce uvoľniť, dočíta sa o Coco. Tá sa zdôveruje svojmu iPho〜nu so všetkým, samozrejme aj o svojom objave Adamovi. Zastúpi jej manžela, ktorého pristihla v posteli s mladou devou?

Dušan Mitana: Patagónia

KK Bagala





Kultová novela, ktorou spolu s poviedkami Psie dni vstúpil Mitana pred štyrmi desiatkami rokov do slovenskej literatúry. Mladý búrlivák, nie nepodobný svojmu autorovi, odchádza zo štúdií, háda sa s rodičmi, provokuje, zvlášť pri získavaní priazne istej vydatej ženy, skúša šťastie ako spisovateľ. Mitana v plnej paráde, kniha na jeden dúšok.

Xavier Galmiche: Vladimír Holan, bibliotékář Boha. Praha 1905 – 1980

Akropolis





O českom básnickom velikánovi len v posledných dvoch­troch rokoch vyšlo niekoľko kníh, „holanológia“ má však stále čo objavovať. Cieľom práce francúzskeho bohemistu je postihnúť vývoj Holanovho diela tentoraz viac v premenách žánrov než podľa chronológie.