Oscar nie je romantický, zarába

Príležitosť vidieť víťaza sme dostali

Oscarové šance filmu treba radšej dopredu vytušiť. Potom už v kinách nemusí byť.

„Oscar je silnou značkou s dlhoročnou tradíciou, pre divákov je zárukou kvality. Účinkuje podobne ako známe meno režiséra alebo hereckej hviezdy, čo nám pomáha pri programovaní filmov a ich medializácii,“ hovorí Dagmar Krepopová z distribučnej spoločnosti Magic Box.

V poslednom čase sa čakanie na oscarové filmy skrátilo a tento rok boli šance 8:1, že víťaza sme už v kinách mali. Z deviatich filmov nominovaných v hlavnej kategórii sa zatiaľ najviac darilo Divokému Djangovi, za päť týždňov ho videlo skoro 50­tisíc ľudí. Vysokú návštevnosť mal film Pí a jeho život (27­tisíc za deväť týždňov) a napriek náročnosti témy aj Láska (13­tisíc za dva týždne) a Lincoln (10­tisíc za štyri). Komédia Terapia láskou (na snímke) mala pätnásťtisíc divákov za jeden týždeň, ale to ani prekvapením nebolo, lebo v nej hrá Bradley Cooper, podľa časopisu People Magazine vraj najsexi muž.

Distribučné spoločnosti reagujú na výsledky Oscarov, stáva sa, že víťazný film znovu nasadia do kín. „Oplatí sa to, niektorí sa o filme dozvedia až vďaka Oscarovi,“ hovorí Adriana Kráľovičová z Magic Boxu. „V prípade, že v rovnakom čase do kín vtrhne očakávaný blockbuster, ani čerstvá výhra Oscara nezaručuje, že sa diváci na film pohrnú,“ myslí si zasa Zuzana Szabóova z Bontonfilmu.

Andrea Baisová z Forum Filmu hodnotí efekt vrátených filmov za „minimálny“ a Juraj Brocko z Itafilmu má takisto nejednoznačné skúsenosti. Hovorí: „Spravili sme to v prípade Sociálnej siete od Davida Finchera pred dvomi rokmi. Film bol už tri mesiace v kinách, v čase Oscarov sa o ňom viac písalo. Ale návštevnosť bola priemerná. Pri dnešnom pretlaku filmov je ťažko takýto film vtesnať do programu multikín.“

Zatiaľ sme v kinách nemali len jeden film z tohtoročných kandidátov, Divoké stvorenia južných krajín (na snímke vyššie) prinesie Asociácia slovenských filmových klubov v apríli. Neznáme mená zostali v kategórii cudzojazyčných filmov alebo dokumentov. Dagmar Krepopová z Magic Boxu si myslí, že by stálo za to distribuovať napríklad hudobný dokument Searching for Sugar Man.

kk