Ako súvisia Oskary so Slovenskom

Určite je tých súvislostí viacej, ale stručne o tých, o ktorých viem.

25. feb 2013 o 7:57 Peter Breiner

..a veľa z vás možno nie.

V roku 2004 bola napríklad celá hudba k úvodnej zostrihovej sekvencii oskarového ceremoniálu nahrávaná v Bratislave - rozhlasový orchester a speváčky z Lúčnice.

Tu je záber z nahrávania v rozhlasovom štúdiu. Kto by sa nechcel fotiť s lúčničiarkami...

A aktuálne - čerstvým držiteľom Oskara za najlepšiu hudbu je kolega z Toronta, Mychael Danna, ktorému touto cestou blahoželám.

Zoznámil som sa s ním, keď som písal hudbu k môjmu prvému severoamerickému filmu. Dááávno. Celá hudba sa nahrávala v Bratislave, so slovenskými hudobníkmi a štábom, akurát pár klavírnych útržkov, Chopin a podobné, nahral práve Mychael v Toronte. Film režíroval ďalší oskarový víťaz, Paul Haggis. Môžete si ho pozrieť s kórejskými titulkami.

Odvtedy sme s Mychaelom spolupracovali na viacerých filmoch a nahrávali ich opäť na Slovensku.

V roku 1997 to bol film z obdobia prvej svetovej vojny Behind the Lines - Regeneration, o dva roky neskôr thriller s Benom Kingsleym a Alecom Baldwinom The Confession, potom sme spolu nahrali cédečko s keltskými ľudovkami a hudbu k reklame na BMW, ktorú natočil po včerajšku už dvojnásobný oskarový víťaz Ang Lee a v Bratislave sa nahrávala aj časť veľmi indickej hudby k oskarovo nominovanému filmu Water.

Filmovej hudby sa v Bratislave odvtedy natočilo hodne a ja už nemám prehľad, vyskytujúc sa v nahrávacích štúdiách na iných kontinentoch. Uvítam prípadné doplňujúce informácie o ďalších bratislavsko-oskarových súvislostiach.

A Mychaelovi ešte raz bravó.