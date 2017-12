Ben Affleck urobil dobre, že sa stal režisérom

Z priemerného a deprimovaného herca je angažovaný filmár, ktorý už má dva Oscary.

25. feb 2013 o 17:16 Kristína Kúdelová

Najlepším filmom sa stalo Argo Bena Afflecka, nie je však jednoznačným víťazom. Oscary v ďalších hlavných kategóriách si rozdelilo viac filmov.

Keby náhodou niekto zabudol, pripomíname, že toto nie je prvý Oscar, čo Ben Affleck má. Pocit z víťazstva už raz zažil, ešte ako debutant a mladík v roku 1998, keď americká akadémia ocenila scenár, ktorý spolu s Mattom Damonom písal pre film Dobrý Will Hunting. Prečo bol potom taký excitovaný a pojašený, keď sa jeho Argo stalo najlepším filmom?

Nie, senátor nebude

Čo povedali víťazi "Nezáleží na tom, ako ťa život dokope. Pretože to sa stáva. Dôležité je len to, aby si sa znovu postavil na nohy." Ben Affleck "Dakujem ti, filmový bože." Ang Lee "Ak si budú ľudia moje filmy pamätať aj o 50 rokov, tak to bude vďaka postavám, ktoré som vytvoril. Mal som len jednu šancu obsadiť tých správnych hercov, aby tie postavy ožili - a podarilo sa mi to." Quentin Tarantino "Naozaj netuším, ako sa to stalo. Ale uvedomujem si, že som v živote získal väčší podiel šťastia, ako by bolo fér." Daniel Day-Lewis "Postavili ste sa určite iba preto, lebo je vám ľúto, že som sa potkla a spadla, lebo to je zahanbujúce.“ Jennifer Lawrence "Bedári ma zmenili, stala sa zo mňa empatickejšia a uvedomelejšia bytosť. Verím, že takéto nešťastné príbehy zostanú len príbehmi a vymiznú zo skutočného života." Anne Hathaway "Vyhráme alebo prehráme, ja budem piť. A to je dobrá správa." George Clooney

Pretože tých pätnásť rokov, to nebola ľahká cesta. Obaja kamaráti chceli byť hercami, no kým z Damona sa neodškriepiteľne stávala hviezda, jeho kariéra bola trochu na smiech. Novinári mu dávali otázky typu „aká je vaša najobľúbenejšia farba“ a tabloidy rozoberali jeho vzťah s Jennifer Lopez. Vďaka mne sa predávajú časopisy, ale nie lístky do kina, zúfal si.

„Boli časy, keď som bol na dne a nevedel som, ako ďalej. Vtedy som si pomyslel, že možno by som mohol byť režisérom,“ vravel pre agentúru Reuters. Pri režisérskom debute Gone, Baby, Gone dostal svoju prvú migrénu, prežíval úzkosti aj strach. A nič z toho sa nestratilo, ani keď nakrúcal kriminálku The Town. Napriek tomu sa cítil lepšie ako v úlohe priemerného herca. Keď potom za Argo dostal prestížny Zlatý glóbus, povedal: „Ani táto cena zo mňa ešte režiséra nerobí, ale cítim, že som na dobrej ceste.“

Potom dokonca musel dementovať šumy, že by chcel kandidovať na miesto senátora v rodnom štáte Massachusetts. Nie, nechce byť politik, len sa nebojí nakrúcať filmy o politike.

V Argu rekonštruuje udalosti z roku 1979, keď sa začala iránska revolúcia a vládna moc začala v krajine šíriť nenávisť voči Spojeným štátom a západnej kultúre. Americkú ambasádu prepadli, len šiesti pracovníci sa stihli ukryť u Kanaďanov.

S touto témou by školu neukončil

Affleck sa sústredil na oslobodzovaciu akciu CIA (do Iránu poslala záchrancov a aby boli nenápadní, vydávali sa za filmový štáb z Hollywoodu) a popri tom skúšal ozrejmiť kontext, v akom stave vtedy USA boli. Boli v dezilúzii z Vietnamu, Watergate, nezamestnanosti.

„O iránskej revolúcii som napísal pár článkov aj na vysokej škole. Museli byť dosť zlé, veď som ani nedoštudoval,“ povedal Affleck pre časopis Rolling Stone. Ale teraz si tému doštudoval a bol rád, že môže nakrútiť film z konca sedemdesiatych rokov. Kinematografiu z tých čias má veľmi rád. „Už som si kúpil veľa starých filmov na DVD, ako režisér si to môžem odpísať z nákladov.“

Mimochodom, čítať rozhovory, ktoré novinám poskytol, je veľmi zábavné, Affleckov humor je ironický a príjemne cynický. Prejavil sa aj v Argu. Sú také najmä scény, kde sa hovorí o prípravách falošného filmu a megalomanskej radosti producentov z toho, ako ním oklamú Irán.

Lenže to je zároveň najslabšie miesto filmu. Efektné a vtipné dialógy oslabujú napätie a zjemňujú drámu, ktorú prežívali pracovníci ambasády a zodpovední agenti v CIA.

Americká akadémia s tým evidentne problém nemala. Argo vyhlásila za najlepší film, napriek tomu, že ceny za réžiu, kameru a všetky štyri herecké výkony si rozdelili iné filmy. „Ktovie, čo sa deje v hlave hlasujúcich,“ povedal pred časom George Clooney, ktorý Argo spoluprodukoval.

Víťaz z priemeru

A to isté sa môžeme pýtať aj my. Takto to vyzerá tak, akoby sa Affleck stal víťazom z priemeru. Sám však hovorí, že toto je svet s veľmi krátkou pamäťou, takže žiadne mínus to asi nebude. Hollywoodu zostane v pamäti len to, že nakrútil a produkoval oscarový film.

„Ben si to veľmi zaslúži, pretože je najmúdrejší, najvtipnejší a najmilší z našej partie, ale najmä preto, že urobil výborný film,“ povedal pre Reuters Matt Damon.

Keď spolu chystali Dobrého Willa Huntinga, Affleckov otec si povzdychol: „Chlapci, hlúpejšie povolanie ste si nemohli vybrať.“ No z Bena je dnes úspešný režisér a angažovaný filmár, novinári si už naňho chystajú iné otázky. „Veci sa zmenili, už im nemusím hovoriť, ako si spomínam na svoj prvý bozk.“

Nemožné je možné Režisér Ang Lee nechcel adaptovať knižku Pí a jeho život. Veľmi sa mu páčila, ale film v nej nevidel. Súhlasil s názorom tých, čo tvrdili, že je nesfilmovateľná. „Lenže ona si ma aj tak zavolala, vyzývala, až som sa stal otrokom v jej službách,“ povedal pre Deadline.com. Nemožné sa nakoniec podarilo, Ang Lee zhmotnil zážitky šestnásťročného stroskotanca a jeho spomienky na nebezpečnú plavbu s tigrom. A podal ich tak, že v nich cítiť skúsenosť dospelého človeka. Niekoho, kto už roky v hlave spracovával tajomstvá života, sveta, vesmíru. Oscar za réžiu je zaslúžený, jeho film je taký magický a rôznorodo interpretovateľný, že sa musí páčiť veriacim aj ateistom. Bol to príliš dobrý rok „Bol to neuveriteľne silný rok s mnohými výbornými filmami. Niekedy si až želám, aby nebol taký silný,“ povedal Steven Spielberg, keď svoje ceny odovzdávala americká asociácia režisérov. Už vtedy mohol tušiť, že jeho oscarové šance sú neisté. Lebo napriek tomu, že s filmom Lincoln získal dvanásť nominácií, všetky dôležité ceny sezóny získaval Ben Affleck za Argo. A aj sa tak stalo. Spielberg (na snímke) síce nakrútil úžasný film o populárnom prezidentovi, ale akadémia jeho dvanásťročnú snahu nedocenila. Z Oscara sa miesto neho tešil anglický herec Daniel Day-Lewis (ako prvý muž už vyhral trikrát), hoci túto úlohu roky zo strachu odmietal a presvedčil ho až telefonát Lea DiCapria, že Spielberg bez neho Lincolna nenakrúti. Také menšie déja vu Za to, že je dnes z rakúskeho herca Christopha Waltza veľká herecká hviezda, môže Quentin Tarantino (na snímke). On ho objavil, keď potreboval do filmu Nehanební bastardi obsadiť fašistu posadnutého hľadaním Židov ako taký stopársky pes. Waltz za to dostal svojho prvého Oscara - druhého má za Divokého Djanga, tiež u Tarantina. Tentoraz hral podobnú, no sympatickejšiu úlohu. Je na stope otrokárom, pomáha černochom v ich veľkolepej pomste. Tarantina akadémia odignorovala v režisérskej kategórii, ale dostal aspoň Oscara za scenár. Tiež to nie je prvý raz, Oscara má už aj za scenár k filmu Pulp Fiction. Mladí sú dnes tí starí Emmanuelle Riva (na snímke) by bola najstaršou herečkou v histórii, keby vyhrala Oscara za film Láska. Práve oslávila 86. narodeniny. Lenže v Hollywoode je iný trend. Náročná úloha umierajúcej a chorej manželky zostala bez ceny, vyhrala Jennifer Lawrence za Terapiu láskou. Hoci pozor, mladá herečka vôbec nehrá zle, jej postava je plná tichých, ale silných citov. Zaujímavý bol aj výber Daniela Day-Lewisa do úlohy Lincolna. Napriek hereckému majstrovstvu oči prezrádzali, že je mladší ako jeho postava. Keby ho hral rovnako starý herec, možno by bol výsledok ešte silnejší. Taký ako dojem zo zničených a krehkých tiel Rivy a Jeana-Louisa Trintignanta v Láske. Kristína Kúdelová

