Od One Day Jazzu po Czecho Mecho

Americký a rakúsky džez, kanadský virtuóz za gramofónmi alebo česká elektronika s rapom. To všetko môžete počuť dnes a zajtra naživo.

27. feb 2013 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Volá sa to síce One Day Jazz festival, ale v skutočnosti sú tie dni dva. Akcia, za ktorou stojí bubeník Martin Valihora, sa konala včera v Košiciach a s rovnakým programom sa dnes presúva do Bratislavy.

V Istropolise sa predstavia tri zoskupenia. O 19.00 h večer odštartuje gitarista Andrej Šeban so svojou novou skupinou, po nich príde trio Depart Refire, v ktorom hrá bubeník Martin Valihora so známym rakúskym saxofonistom Harrym Sokalom a kontrabasistom Heirim Känzigom. Záver patrí americkému spevákovi a pianistovi Frankovi McCombovi, známemu zo spolupráce s Princeom či Chakou Khan. Okrem kontrabasistu ho bude sprevádzať aj Martin Valihora.

„Bábky, tanečnice aj tancujúci roboti, synchronizovaný spev a tanec, hry, papierové lietadlá a obrovské kartónové gramofóny,“ to všetko sľubujú organizátori zajtrajšej akcie v klube Loft. Kanaďan Eric San alias Kid Koala tam predstaviťnový album 12 bit Blues. Špeciálnym hosťom gramofónového virtuóza bude Adira Amram and the Experience z New Yorku, no uvidíte aj domácu scénu (Vec a DJ Jazzy).

Iný typ hudby ponúkne štvrtková akcia v KC Dunaj s názvom Czecho Mecho. Najskôr o 18.00 h Jaromír Týplt predstaví svoju maliarsku tvorbu a potom sa predvedie ako člen známej českej skupiny www, ktorá mieša hip-hop s elektronikou. Hosťom koncertu bude aj mladý Slovák Adam Matej, ktorý vystupuje ako Ink Midget a jeho nahrávka je na cenách Rá〜dia_FM nominovaná na album roka.