Tieto kresby vás vytrhnú z februárovej šede

Mladá ilustrátorka Katarína Macurová spája slovenské povesti s mexickými nástennými maľbami, urobila vlastné ilustrácie ku knižke Pí a jeho život aj detskú knižku, ktorá zaujala v americkej súťaži o najlepšie ilustrácie.

27. feb 2013 o 16:25 Jana Németh, Jana Močková

V bratislavskej T-Gallery nájdete výnimočné kresby aj knižku.

Mohlo by sa to volať Tajomný príbeh o tom, ako sa nástenné maľby z mexického El Pasa dostali do Turčianskych povestí. Nie je to však až taká veľká záhada. Za všetkým stojí jediný človek – ilustrátorka Katarína Macurová.

Na jej aktuálnej výstave v bratislavskej T-Gallery nájdete ilustrácie, ktoré vznikali na cestách po Mexiku, Guatemale a Belize, ale aj pri práci na knihe rýdzo slovenských povestí. Bonusom sú 3D ilustrácie z jej knižky Zajačikova cesta. Že sa to miestami trochu premiešalo, je vraj iba vedľajší účinok silného cestovateľského zážitku.

Chicano umenie

T-Gallery - venuje sa najmä grafike a kresbe, existuje dva roky, sídli v centre Bratislavy - nedávno sa zúčastnila medzinárodného veľtrhu v Štokholme - organizuje súťaž o najlepšiu kresbu a workshopy - zastupuje a vystavuje umelcov zo Slovenska, Fínska, Francúzska, Mexika, USA, spolupracuje s univerzitami a spolkami v Británii, Švédsku, Nórsku a ďalších krajinách

Všetko sa to začalo porovnávaním národného mýtu v mexickom a slovenskom umení, ktorým sa Katarína Macurová zaoberala v rámci magisterskej práce. Pokračovala ďalej výskumom pedagogického vplyvu Kolomana Sokola na formovanie modernej mexickej grafiky, o ktorom predvlani napísala knihu. A to už bolo iba na skok od skúmania umenia Američanov mexického pôvodu – takzvaného chicano umenia. Získala Fulbrightovo štipendium a na niekoľko mesiacov zmenila miesto bydliska.

„Pre niektorých je označenie chicano urážkou. Ide o to, či patria medzi tých, čo chcú na svoj mexický pôvod zabudnúť, alebo sa k nemu hrdo hlásia,“ vysvetľuje Macurová. „Zaujímavé bolo najmä zistenie, že mexickí umelci sa rovnako ako autori slovenskej moderny snažili prostredníctvom umenia vybudovať čosi, čo by ich identifikovalo. Keď bol sever Mexika pričlenený k USA, zo dňa na deň sa museli vyrovnať s tým, kto vlastne sú.“

V ich dielach sa však motívy Mexika aj Spojených štátov vo veľkom miešajú. „Čakala som ľahký odpor k USA, no pre niektorých bolo urážkou, keď som na nich začala rozprávať po španielsky,“ hovorí. V ich dielach preto vedľa seba nájdete výjavy Marie Guadalupskej, luchadores, Mexičaniek prvýkrát uvedených do spoločnosti v pätnástich rokoch, ale aj americkú vlajku a armádu.

Zo série Devoted Travel Agent (hore) a Pí a jeho život (dole), ktoré sú na výstave v T-Gallery.





Celkom iné farby

Po vizuálnej stránke sú vraj mexické grafiky na európsky vkus tvrdým orieškom. „Sú nesmierne farebné a nejde im primárne o technicky dobrú kresbu. Dôraz je na myšlienke, pointe.“

Popri tradičných technikách je pre nich typická nástenná maľba, ktorých je v centre El Pasa nesmierne veľa. „Začala som si ich fotiť a postupne som z nich vytvárala digitálne skice, vrstvila som ich štruktúry a dokresľovala,“ hovorí Macurová.

Tak vznikol základný postup série ilustrácií, ktoré nesú názov Devoted Travel Agent. Na stenách T-Gallery fungujú na konci februára ako elixír života. Ak k tomu ešte prirátate zopár oceánom naplnených kresieb ku knižke dnes už aj oscarového filmu Pí a jeho život, výsledok je výnimočný.

Spôsob vrstvenia kúskov opadaných omietok a nástenných mexických malieb si však autorka ponechala aj po návrate domov, keď dostala zákazku ilustrovať knihu Turčianskych povestí. „Už mi zopár ľudí vravelo, ako nenápadne som na stredné Slovensko vpašovala mayské profily,“ hovorí so smiechom Macurová.

Ilustrácie z knihy Turčianske povesti.

Zajačik sa dostal do sveta

Tretia časť výstavy je rovno samostatnou knihou. Ide o formát obrázkovej knižky pre deti vo veku 5 – 7 rokov. Rozpráva príbeh o dobrodružnej ceste zajačika, ktorý hľadá svojich priateľov.

Všetky ilustrácie sú vytvorené pomocou 3D softvéru a metódy Low Polygon. „Prvýkrát som tú metódu videla v tvorbe Erwina Kho a nesmierne sa mi to páčilo. Každá plôška, z ktorej človek skladá postavy a prostredie, je priznaná, inak odráža svetlo a pôsobí, ako keby bolo všetko vymodelované z papiera,“ opisuje.

Vo svete naberá táto metóda na popularite a možno aj preto sa útla knižka dostala do výberu medzinárodnej poroty Communication Arts v USA, ktorá každý rok oceňuje najlepšie ilustrácie a knižné projekty z celého sveta. Jej ukážky uverejnia vo svojej ročenke. Medzitým si ich môžete pozrieť v T-Gallery alebo rovno kúpiť svojim deťom.

Dvojstránka z knižky Zajačikova cesta, ktorú vydala T-Gallery.

Zajačik dorazil do Indie. Ilustrácie sú vytvorené pomocou 3D softvéru a metódy Low Poly.