Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín prichádzajú filmy Attonitas, Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc, Kráľovský víkend, Nový život, Posledná zima a Štvorlístok v službách kráľa.

28. feb 2013 o 0:00 Miloš Ščepka

Attonitas

Slovenská republika 2012. 94 minút. Scenár a réžia: Jaroslav Mottl. Kamera: Marián Vaco. Strih: Nina Maxim. Hudba: Michal Kovalčík. Účinkujú: Gabriela Marcinková, Petra Blesáková, Michal Jánoš, Peter Brajerčík, Adrián Gula, Martin Žák, Ivan Petro, Dominik Zaprihač, Barbora Kederová a ďalší.

„Atonita, neschopnosť pohybu pri zachovanom vedomí“ – tak definuje latinský výraz attonitas slovník cudzích slov. Krátko po pokuse o filozofický sci-fi film Immortalitas prichádza do našich kín ďalší slovenský fantastický film, podľa scenára a v réžii televízneho herca Jaroslava Mottla. Jana (Gabriela Marcinková) a jej štyria spolubývajúci z privátu, vybavení kamerami a vysielačkami, obsadia na noc Radvanský kaštieľ s cieľom zdokumentovať zvláštne úkazy, ktoré sa tam údajne dejú. Ak ste nevideli Záhadu Blair Witch, budete prekvapení. Ak ste videli, budete žasnúť.

Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc

Hansel and Gretel: Witch Hunters. Nemecko-USA 2013. 83 minút. Scenár a réžia: Tommy Wirkola. Kamera: Michael Bonvillain. Strih: Jim Page. Hudba: Atli Örvarsson. Účinkujú: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen, Pihla Viitala, Derek Mears, Robin Atkin Downes, Ingrid Bolsø Berdal, Joanna Kulig, Thomas Mann, Peter Stormare, Bjørn Sundquist, Rainer Bock, Thomas Scharff a ďalší.

Keď sa rozprávkoví Janíčko (Jeremy Renner) a Marienka (Gemma Arterton) vysporiadali s obstarožnou majiteľkou medovníkovej chalúpky, zostali verní remeslu. Likvidujú čarodejnice. Najnovšia objednávka sa však ukáže byť oveľa ťažšia, ako čokoľvek predtým. Nórsky scenárista a režisér Tommy Wirkola do svojho nemecko-amerického filmu, ktorý za 50 miliónov dolárov nakrútil v berlínskych štúdiách Babelberg, obsadil množstvo škandinávskych hercov a hudbu mu skomponoval úspešný Islanďan Atli Örvarsson. Kritiky sú nemilosrdné, no film už do pokladníc priniesol tržby za 163,3 milióna.

Kráľovský víkend

Hyde Park on Hudson. Veľká Británia 2012. 94 minút. Scenár: Richard Nelson. Réžia: Roger Michell. Kamera: Lol Crawley. Strih: Nicolas Gaster. Hudba: Jeremy Sams. Účinkujú: Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, Olivia Colman, Elizabeth Marvel, Olivia Williams, Elizabeth Wilson, Martin McDougall, Andrew Havill, Eleanor Bron, Nancy Baldwin a ďalší.

Britský režisér Roger Michell (Notting Hill, Krásne vstávanie) nakrútil podľa predlohy amerického scenáristu Richarda Nelsona komédiu o historicky prvej návšteve britského kráľovského páru v USA. Je rok 1939 a Franklin D. Roosevelt (Bill Murray) s manželkou Eleanor (Olivia Williams) hostia Bertieho (Samuel West) s Bettie, teda kráľa Juraja VI. a jeho manželku Elizabeth (Olivia Colman). Na rozdiel od oscarovej Kráľovej reči si film o zajakavom kráľovi a paralyzovanom prezidentovi nezískal recenzentov a zatiaľ, s tržbami 7 miliónov dolárov, ani publikum.

Nový život

Slovenská republika-Česká republika 2012. 77 minút. Scenár a réžia: Adam Oľha. Kamera: Adam Oľha, Jakub Halousek. Strih: Jan Daňhel. Hudba: Ľubo Burgr, Daniel Hurtuk. Účinkujú: rodina Oľhovcov.

V roku 2005 sa otec dokumentaristu Adama Oľhu rozhodol opustiť svoju ženu, šesť detí a začať nový život. Adam skúma otcove staré obrazové záznamy, porovnáva ich so súčasnosťou a pokúša sa zistiť, čo viedlo k tejto radikálnej zmene. Mapuje vzťah rodičov od jeho začiatku, odhaľuje problémy a pozoruje, ako sa odrazili v živote jeho sestier. Nový život, ktorý si z medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava odniesol cenu divákov, je Oľhovým magisterským filmom na katedre Dokumentárnej tvorby pražskej FAMU.

Posledná zima

L'hiver dernier. Belgicko-Francúzsko-Švajčiarsko 2011. 103 minút. Scenár: Vincent Poymiro, John Shank. Réžia: John Shank. Kamera: Hichame Alaouie, Antoine Parouty. Strih: Yannick Leroy. Hudba: Daau (Die Anarchistische Abendunterhaltung). Účinkujú: Vincent Rottiers, Anaïs Demoustier, Florence Loiret Caille, Aurore Clément, Michel Subor, Carlo Brandt, Théo Laborie, Hélier Cisterne, Yoann Blanc, Elodie Moreau a ďalší.

Johann (Vincent Rottiers) zdedil po otcovi farmu vo francúzskych Pyrenejach. Jej chodu venuje všetky sily, ale keď mu na začiatku zimy zhorí stodola, existenčné problémy ho postavia pred zásadnú otázku. Belgicko-francúzsko-švajčiarska dráma je celovečerným hraným debutom 34-ročného režiséra Johna Shanka, Američana naturalizovaného v Belgicku. Hoci ju premietali v súťažiach mnohých prestížnych festivalov (Benátky, Londýn, Toronto, Gent), zoznam jej ocenení je fatálne krátky.

Štvorlístok v službách kráľa

Čtyřlístek ve službách krále. Česká republika 2012. 90 minút. Scenár: Josef a Hana Lamkovi. Réžia: Michal Žabka. Výtvarník: Jaroslav Němeček. Strih: Luděk Hudec. Hudba: Ondřej Soukup. V českom znení: Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Ondřej Brzobohatý, Bohdan Tůma, Václav Postránecký, Vladimír Brabec, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Miroslav Táborský, Anna Brousková, Vladimír Javorský, Gábina Osvaldová, Lucie Bílá, Zlata Adamovská, Petr Rychlý, Tomáš Juřička, Martin Písařík, Kryštof Hádek a ďalší.

Od roku 1969 zabáva české a slovenské deti pôvodný komiks o kocúrovi Myšpulínovi, prasiatku Bobíkovi, fenke Fifinke a zajacovi Pinďovi. Režisér Michal Žabka (Autopohádky) v spolupráci s komiksovými libretistami Josefom a Hanou Lamkovcami nakrútil svoj animovaný dlhometrážny debut. Hrdinovia sa na výlete v Prahe stretnú s cisárom Rudolfom II., ktorý pricestoval z minulosti, aby ich požiadal o pomoc. Treba získať kameň mudrcov a zachrániť ríšu pred podlým alchymistom Kelleym. Čaká ich však aj boj proti démonovi Zimozelovi, túžiacemu nastoliť na Zemi vládu večného ľadu!