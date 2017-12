Ako vzniká hit: Malá nočná mora

Taťjana Lehenová: Škandály sa na mňa lepia

Na to, ako vnímala rozruch okolo svojej zbierky Pre vybranú spoločnosť sme sa spýtali priamo poetky Taťjany Lehenovej.

Na koho ste sa obrátili s rukopisom, kto bol vaším poradcom či tútorom?

Poradcov v pravom zmysle slova som nemala – do textov som si nikdy nedala kafrať, ale iste mala na mňa vplyv tvorba básnikov, ktorých som obdivovala. Zo slovenskýc to bol Dano Hevier a Ivan Štrpka a potom – vtedy mladí chlapci – Jožo Urban a Ivan Kolenič, pre ktorých som – aspoň myslím – aj ja mala istý poetický význam. Tútorom odovzdaného rukopisu pred vydaním bol však Štefan Moravčík, ktorý mal na starosti debuty v Slovenskom spisovateľovi a tak to bol práve on, kto mal právo rozhodnúť, či zbierku zatratí, alebo jej pomôže na svet.

Polemika okolo knižky sa rozprúdila hlavne vďaka básni Malá nočná mora. Zaradili ste ju do zbierky úplne suverénne, alebo ste mali skôr trému, ako to vypáli?

Pravda je ešte smiešnejšia. Pôvodne som rukopis odovzdala bez Mory. Moravčík mi po prvom prečítaní odkázal, že zbierka okamžite (rozumej o dva roky) vyjde. Výhrady mal k jedinej básni, ktorú navrhol prepracovať. Mne sa však nič prepracovávať nechcelo, ponúkla som mu radšej na „vyplnenie medzery“ dva iné texty, a tak trocha zo žartu, trocha vďaka svojej provokačnej povahe som k nim pridala aj Malú nočnú moru (bol to text celkom čerstvý – starý len zo dva dni). Skôr som chcela otestovať, čo Štefan na to. Neverila som, že by báseň mohla vyjsť v tlači, nieže v renomovanom vydavateľstve. Lenže on po nej skočil ako maškrtný kocúr – ešte dnes vidím, ako sa olizoval až za ušami, keď vravel: „Tak a toto, milá moja, vydáme hneď, žiadne čakanie dva roky...“ No, a bolo!

A čo následné reakcie, ktoré ste básňou vyprovokovali? Tešili ste sa z nich?

Všetko tak podivne pospávalo, dlhodobo, nonstop. Stávalo sa, že uprostred nedeľného popoludnia, keď človek šiel stredom mesta s vetrom vo vlasoch, stretol tak desať, dvanásť ľudí od Michalskej po Národné divadlo a inak – len ten vietor. Zvláštne, nie? A odrazu... akoby mali všetci o zábavu postarané. Je to nezmysel, ale mala som pocit, akoby bolo mesto zase plné živých, zaujatých, gestikulujúcich ľudí. Konečne sa niečo dialo – paráda.

Žijete v Prahe, pracujete ako právnička a stiahli ste sa z literárneho sveta. Už teda vôbec nepíšete, nikdy viac nijaké škandály?

Škandály sú súčasťou života práve tak, ako môžu byť súčasťou literárneho života – na mňa sa lepia, hoci ich intenzita je, samozrejme, rôzna a rôzna je aj miera pikantérie, ktorú so sebou nesú. V tomto smere sa však naozaj nemusím obávať – osud ma škandálmi priam rozmaznáva. Mňa však skôr zaujíma, či ešte niekedy nájdem dosť kreativity, vnútornej disciplíny, ctižiadosti a egoizmu, a hlavne Času s veľkým Č, aby som sa mohla zase na chvíľu oddať písaniu. Stále o to veľmi stojím, len sa bojím, aby sa odrazu neukázalo, že som už niečo beznádejne prešvihla.