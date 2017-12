Metalový karneval môžete osláviť aj na Slovensku

Skupiny Helloween a Gamma Ray vyrážajú na spoločné turné, ktoré bude mať dve zastávky aj na Slovensku. Pre fanúšikov pripravili špeciálny bonus.

28. feb 2013 o 15:48 kul

Práve dnes, 28. februára, štartuje svetové turné kapiel Helloween a Gamma Ray považo-vaných za ikony nemeckého metalu 80. rokov, ktorý má stále fanúšikov po celom svete. Koncertná trasa nesie názov Hellish Rock Part II a nadväzuje na predošlé úspešné spojenie oboch skupín spred niekoľkých rokov.

Okrem albumu Straight out of Hell, ktorý vyšiel v januári Helloween prichádzajú s výzvou fanúšikom, aby sa stali súčasťou veľkého metalového karnevalu. Nabáda ich, aby sa vnorili do svojho či rodičovského šatníka alebo „vyplienili“ najbližší obchod s handrami a prišli na koncert v prestrojení za postavičky z pesničiek ako napríklad Dr. Stein, Keeper, Mrs. God, či v outfite "tekvicového" vojaka z obalu najnovšej nahrávky.

„Príďte osláviť najhlasnejší karneval vo svojom metalovom živote,“ uvádzajú muzikanti na webstránke kapely a dodávajú, že najlepšie kostýmy a masky budú odmenené malým darčekom. Dokonca víťazi získajú miesto (na večné časy a nikdy inak) v legendárnej “Hall of Hell” na spomínanej webstránke.

Slovenskí fanúšikovia kapely sa môžu predviesť na metalovom „tekvicovom“ karnevale v 21. marca v Bratislave (NTC) a o tri dni neskôr v Brezne (Mestská aréna).