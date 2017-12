Detektívka Ve stínu získala spolu deväť Českých levov

Nominovaným Slovenkám sa lev neušiel.

2. mar 2013 o 23:14 TASR

PRAHA. Filmom roka, ktorý v sobotu večer v pražskej Lucerne získal celkom deväť ocenení Český lev, sa stala detektívka Davida Ondříčka Ve stínu. Píše o tom spravodajský portál idnes.cz.

Dobová detektívka z 50. rokov išla do galavečera s jedenástimi nomináciami a nakoniec uspela vo všetkých hlavných kategóriách: film roku, réžia aj scenár.

"Ďakujem štábu a všetkým, ktorí filmu verili. A ospravedlňujem sa tým, ktorí ho museli prerábať," povedal ocenený Ondříček. V prejave spomenul producenta Kryštofa Muchu za to, že mu film pomohol dať dokopy a herca Ivan Trojana, ktorý si v ňom zahral hlavnú úlohu.

"Mať takého herca je snom každého režiséra," povedal o Trojanovi. Vďačnosť vyjadril aj svojim blízkym, konkrétne partnerke Marthe a svojmu otcovi "za to, že ma všetkému naučil a ja tu teraz môžem stáť".

Trojan si podľa očakávaní vyslúžil sošku za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. "Ďakujem vám a ďakujem aj za vašu priazeň, ktorú som od vás získal," povedal pri preberaní ceny.

O zvyšných levov sa pre film Ve stínu zaslúžili zvukári Pavel Rejholec a Jakub Čech, autori výtvarného riešenia architekt Jan Vlasák, kostýmová výtvarníčka Jarmila Konečná a umelecký maskér Lukáš Král.

video //www.youtube.com/embed/T65fTy5SE54

Najlepšou herečkou je Míčová, cena sa ušla aj Vetchému

Najlepším strihačom vlaňajška sa stal Michal Lánský. "Mám taký podnet. Strihač je zodpovedný za to, aby mal film spád, takže nabudúce by som vyhodil strih. Aj tak to ľudí najviac nudí. My už to máme, takže nabudúce by som to vynechal," vtipkoval Lánský so soškou v ruke.

Konkurentov za sebou nechali aj autori hudby Michal Novinski a Jan P. Muchow, ako aj kameraman Adam Sikora. "Ďakujem Davidovi Onříčkovi. Je to skvelý človek a skvelý režisér," povedal po anglicky.

Medzi herečkami kraľuje Gabriela Míčová za výkon vo filme režiséra Jana Hřebejka Odpad-město-smrt. Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala Klára Melíšková. "Chcela by som poďakovať Markovi Šáchovi, ktorý nám v Čtyřech sluncích hral. Raz by som si želela hrať tak, ako ty," povedala.

Najlepšou mužskou vedľajšou postavou za minulý rok sa nečakane stal Ondřej Vetchý.

Dokumentom roka je Láska v hrobě

Dokumentom roku je portrét bezdomovcov z pražského cintorína s názvom Láska v hrobě od Davida Vondráčka.

Jubilejné dvadsiate odmeňovanie sa nezaobišlo bez bilancovania. Počas programu odznelo, že za 20 rokov existencie hlavnej filmovej ceny v Českej republike bolo rozdaných 316 Českých levov a natočilo sa 543 filmov.

Tento rok bol za celoživotné dielo ocenený architekt Karel Černý.