Nové knihy

Ivana Noble: Ranní meditace. Opravna duší, Anna Arutunyan: Putinovo tajomstvo, Tamara Reháčková: Historické záhrady a parky Bratislavy, Dušan Dušek: Slamienka

3. mar 2013 o 16:38 Alexander Balogh, (jem, ba)

Ivana Noble: Ranní meditace. Opravna duší

Calder



Kniha husitskej farárky pôsobiacej na Karlovej univerzite v Prahe je už tretím pokračovaním edície Kázne. Dosiaľ v nej vyšli kázne Daniela Pastirčáka s názvom Zdravé telo v kóme a kázne Milana Bubáka s názvom Dve vína. Mnohé z textov Ivany Noble odzneli v cykle Ranné úvahy na okruhu Českého rozhlasu 3 Vltava. Ide o krátke inšpiratívne meditačné zamyslenia na každý deň. „To všechno ti může pomoci, abys našel jazyk pro svoje otázky a abys nepřestal hledat možnosti odpovědí,“ hovorí Noble.

Anna Arutunyan: Putinovo tajomstvo

Ikar



Autorka sa narodila v Rusku, no vyrastala v USA. Ruskú politickú scénu sleduje ako vyslaná reportérka viac ako desať rokov, jej príspevky sa objavili v periodikách ako USA Today, The Nation, Foreign Policy či Focus. V súčasnosti pracuje pre The Moscow News. „Táto kniha je o Rusoch a ich vzťahu k štátnej moci – o rôznych vymyslených či nepísaných pravidlách, podnikateľských záujmoch a mýtoch, ktoré ho určujú. Putinova éra iba poodhalila, že ruský vládca sa naozaj stále podobá na cára,“ hovorí autorka.

Tamara Reháčková: Historické záhrady a parky Bratislavy

Trio Publishing



Kniha zachytáva vývoj zá〜hradného umenia od stredovekých kláštorných záhrad cez renesančné a barokové úpravy až po prírod〜no–kra〜jinárske parky. Bohatý obrazový materiál dokumentujú nielen zachované plochy, ale aj tie, ktoré postupne zanikli. Medzi ne patrí napríklad záhrada pri paláci Illésházyovcov medzi Štefánikovou a Banskobystrickou ulicou, ktorá je zachytená jedine na Fritschovej mape Bratislavy z roku 1753. V ponuke príťažlivej knihy nechýba ani zoznam drevín z vybraných záhrad a parkov.

Dušan Dušek: Slamienka

Tranoscius



„Staré panny sú slamienky, ich krása sa nestráca, len sa pomaličky scvrkáva, zapadá prachom,“ začína sa poviedka, podľa ktorej je pomenovaný tento výber z Dušekovej tvorby. Dvadsiatku poviedok predovšetkým z jeho starších kníh dopĺňajú tri rozhovory s autorom, kalendárium a kapitola Kritické ohlasy. V nej je aj diskusia o Dušekovi ešte z čias totality, kde Daniel Okáli vyslovil názor, že keďže Dušek vo svojej tvorbe nehovorí o súčasnej socialistickej spoločnosti, „zatiaľ nie je socialisticko-realistický autor“. Ako dobre.