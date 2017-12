Hudba mesta si dáva prestávku

Obľúbená relácia, ktorá prinášala slovenské kapely na nevšedné miesta Bratislavy pokračuje naživo v klube.

4. mar 2013 o 16:49 Jana Németh, Jana Močková

Prísť, zahrať a odísť preč - tak fungovala relácia, ktorá prinášala slovenské kapely na nevšedné miesta Bratislavy.



„Riadili sme sa jediným heslom: existujú dva druhy hudby – dobrá a zlá. Tú dobrú sme sa snažili priniesť na miesta, kde by sa inak nedostala,“ hovorí Martin Kukoľ.

Tento víkend zaznela prostredníctvom relácie Hudba mesta v Tv Sme nová pesnička kapely Nvmeri na vyhliadkovej veži Ufo nad Bratislavou. Bola to celkom symbolická bodka – za The Uniques, z ktorých je už spomínané Nvmeri, aj za Hudbou mesta, ktorú odteraz uvidíte jedine naživo v bratislavskom klube KC Dunaj.

Nie je to koniec – iba „kreatívna prestávka“, hovorí Kukoľ.

Lepšie ako čakali

Urobiť takúto reláciu bol vlastne jeho nápad. Ozval sa Michalovi Lenickému z Kulturmarketu a ten oslovil Tv Sme.

Potom fungoval jednoduchý princíp: osloviť kapelu, prísť, zahrať dve-tri pesničky, „spríjemniť deň“ a zasa odísť. Prvý diel vznikol v kanceláriách Esetu.

„Spočiatku sme do toho išli dosť naivne, mysleli sme, že nám stačí jedna kamera a jeden mikrofón,“ hovorí so smiechom Kukoľ. „Učili sme sa za pochodu.“

Najviac hrdý nie je ani tak na všakovaké miesta, kde sa podarilo bez povolení rozložiť aparatúru a nakrútiť ďalší diel, ale na tím takmer štyridsiatich ľudí, ktorí sa postupne podieľali na výrobe.

„Pre nikoho to nebolo o peniazoch, a to je kľúčové. Aj kapely, ktoré hrávajú za veľké peniaze, hrali bez honorára. Všetci sme to robili preto, lebo to malo zmysel,“ hovorí.

Vec rapoval v školskej jedálni, Purist hrali na streche zastávky, Čad na Obchodnej ulici, Chiki liki tu-a pred sídlom SOZA, operná speváčka Mária Hanyová v nocľahárni pre bezdomovcov – a to je iba zopár z takmer tridsiatich vydaní Hudby mesta od augusta minulého roka.

„Celé to dopadlo oveľa lepšie, ako sme predpokladali. S minimálnym rozpočtom sa nám podarilo urobiť niečo, čo bolo úspešné,“ hodnotí Kukoľ spätne.

Budú pokračovať

Prestávka podľa neho prichádza z viacerých dôvodov. „Je to najmä kreatívna prestávka na oddych. Chceli sme teraz skončiť v tom najlepšom a nenaťahovať reláciu nasilu.“

Späť v uliciach a na Tv Sme by mohli byť už na jeseň, no nie je to žiaden záväzný termín. „Dovtedy budeme pokračovať v sérii koncertov s rovnakým názvom v bratislavskom KC Dunaj.“

Každý mesiac tak uvidíte trojicu slovenských kapiel v dramaturgickom výbere tvorcov relácie.

Medzi plánmi do budúcnosti je nakrúcanie ďalších dielov nielen v Bratislave. „Máme už vymyslené kapely aj konkrétne mestá, nikdy sme to však nemohli uskutočniť vzhľadom na financie. Je to však jeden z cieľov pokračovania,“ dodal Kukoľ.