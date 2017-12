Aktuálne výstavy

Do mestos, Armida Pupa Nardi, Fero Guldan, Milan Ferenčík a ďalší.

4. mar 2013 o 16:15 kul

Do mestos

V košickom Múzeu Vojtecha Löfflera otvoria dnes o 17.00 h skupinovú výstavu Do mestos, ktorá potrvá do 21. marca.



Armida Pupa Nardi

Dnes o 18.00 h bude v Galérii SVÚ na Dostojevského rade (Umelka) v Bratislave vernisáž výstavy talianskej maliarky Armidy Pupa Nardi. Kurátormi sú Enrico Ravegnani a Sylvia Volkovičová, výstava potrvá do 24. marca.



Jana Čepa

V bratislavskej Galérii SPP na Mlynských nivách 44/A je v stredu o 18.00 h vernisáž výstavy Jana Čepa: „spoMaľovanie času“, kurátorkou je Xénia Lettrichová, výstava trvá do 29. marca.

Rozhovory, ktoré vedú inam

V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (Bethlenov dom) otvoria vo štvrtok o 17.00 h výstavu Márie Čorejovej Rozhovory, ktoré vedú inam. Autorka prizvala kurátorský kolektív svojho „domovského“ združenia 13 kubíkov (Mária Rišková a Marian Lukačka), no hlavne poskytla svoje diela ďalším umelcom a dizajnérom (Adamíková, Bu, Jokelová, Ružičková & Mlynarčíková, Rišková & Lukačka, Smetana, Šebianová a Tóth). Výstava potrvá do 28. apríla.



Betinský a Vagač v novej Dunaj galérii

Prvými vystavujúcimi v novej Dunaj galérii v bratislavskom KC Dunaj na Nedbalovej ulici sú Lukáš Betinský a Milan Vagač. Otvorenie ich výstavy bude v stredu o 19.00 h, kurátorkou je Alexandra Niczová, výstava potrvá do 29. marca.



Václav Cigler: Opět zde

V bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici bude vo štvrtok o 18.00 h za prítomnosti autora vernisáž výstavy Václava Ciglera Opět zde. Cigler (1929) je jedným z najvýznamnejších súčasných sklárských výtvarníkov v Česku. Súčasnú výstavu koncipoval Václav Cigler s architektom Michalom Motyčkom, ide o objekty z posledných rokov a tiež z nedávnej minulosti. Zámerom výslednej koncepcie je pripomenúť najzákladnejšie princípy Ciglerovej práce, ktorými sú predovšetkým 〜sklo, svetlo a voda. Výstavu, ktorá vznikla v spolupráci s Českým centrom, otvoria Jana Šindelová a Katarína Bajcurová.



Milan Ferenčík

Výstavu Milana Ferenčíka Scénografia otvoria v stredu o 18.00 h v Kamennej sále Galérie SVÚ v Bratislave. Potrvá do 24. marca.



Fero Guldan

Výstavu Fera Guldana otvoria v Malokarpatskom múzeu v Pezinku vo štvrtok o 17.00 h. Potrvá do 26. mája.⋌