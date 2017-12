Maliar Brázda strpčil Klausovi rozlúčku

V roku 2008 udelil český prezident, ktorý vo štvrtok končí vo funkcii, štátne vyznamenanie svetovo uznávanému maliarovi. Ten mu ho teraz vrátil.

4. mar 2013 o 16:40 Alexander Balogh

PRAHA, BRATISLAVA. „Pôsobenie pána Václava Klausa v úrade prezidenta považujem za neblahé, o čom ma definitívne presvedčili jeho postoje a kroky v posledných mesiacoch,“ píše významný český výtvarník Pavel Brázda v liste, ktorým zdôvodňuje dôvody, pre ktoré vrátil prezidentovi vyznamenanie Za zásluhy o štát v umení, ktoré dostal v roku 2008. Doplnil, že k posledným dôvodom patria aj Klausove výroky o Václavovi Havlovi i jeho negatívny postoj k Európskej únii, názory v oblasti ekológie či „nadmerný príklon k Rusku“.

Vrátenie medaily považuje za úľavu, pretože „za ďalšie vlastnenie takej nepotrebnej a zdiskreditovanej veci by som sa mohol už len hanbiť“.

Václav Klaus sa podľa osemdesiatšesťročného výtvarníka stal odstrašujúcim príkladom prezidenta, „aký by tu už nikdy nemal byť“.

Pavel Brázda (1926) dnes patrí k medzinárodne rešpektovaným a vyhľadávaným maliarom, hoci vystavovať začal až po roku 1989. Z politických dôvodov ho koncom 40. rokov (spolu s budúcou manželkou Věrou Novákovou) vylúčili z Akadémie výtvarných umení a živil sa robotníckymi povolaniami. Štyri desaťročia tvoril v ústraní. „Myslím, že kunsthistorici si so mnou nevedeli dať rady, len Jiří Kolář a Jindřich Chalupecký ma ako-tak brali do úvahy, no ani výstava, ktorú mi chystali koncom šesťdesiatych rokov, sa už neuskutočnila,“ povedal pred časom pre SME.

S jeho menom je spojený výtvarný smer hominizmus, ktorý charakterizoval ako umenie nielen pre snobov, ale aj širší okruh ľudí. „Proste robiť atraktívne veci, ktoré však majú myšlienku,“ povedal.

O Brázdovo zviditeľnenie sa starali najmä Viktor Karlík a Terezie Pokorná nielen na stránkach časopisu Revolver Revue, ale aj jeho motivovaním k verejným prezentáciám. Svoj impozantný vstup na oficiálnu scénu tak zaznamenal Brázda v roku 1990 na kolektívnej výstave Minulosť a budúcnosť vo Vinohradskej tržnici, mal vtedy 64 rokov.

O rok neskôr získal prestížnu Cenu Revolver Revue a v ďalšom roku mal prvú veľkú výstavu spolu s manželkou. K osemdesiatke mu usporiadala retrospektívnu prehliadku pražská Národná galéria a vyšla mu aj reprezentatívna monografia.