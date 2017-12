Keď sa zadarí, aj Rakúšania dokážu dobyť svetové hitparády. Hit skupiny Opus Live is Life dodnes do omrzenia hrávajú mnohé rozhlasové stanice.

7. mar 2013 o 11:00 Dušan Taragel

Skupina Opus bola prvá a zatiaľ aj posledná rakúska skupina, ktorá dobyla zahraničné hitparády a toto prvenstvo je v krajine, v ktorej sa hovorí po nemecky, naozaj jedinečné. Kto z našich alebo českých interpretov dosiahol niečo podobné? Nikto. A pritom príbeh skupiny Opus je v mnohom veľmi podobný príbehu slovenskej skupiny Elán, s ktorými sú rovesníci.

Začiatky sú azda všade rovnaké – mladí chlapci sa zamilujú do rockovej hudby a založia si kapelu. Elán aj Opus zažili svoje začiatočnícke a učňovské roky v sedemdesiatych rokoch, hrali na rôznych súťažiach, zábavách a v kluboch a budovali si renomé.

Väčšina muzikantov v Opuse má solídne hudobnícke vzdelanie a hrali na kvalitných aparatúrach – je to pochopiteľné, pretože žili v kapitalistickom Rakúsku, kde ich vo vzdelávaní ani v záujmoch nikto neobmedzoval.

Na Slovensku si muzikanti vzdelanie dopĺňali sami, pretože umelecké školstvo bolo orientované na vážnu hudbu a tvárilo sa, akoby populárna hudba a džez ani neexistovali. Muzikantské skúsenosti sa teda zbierali hraním po baroch a tam sa aj zarábali peniaze na aparatúru. Elán hral vo Švédsku, Bulharsku a v Tunise, a to mohli byť radi, že ich tam komunisti ako študentov vôbec pustili.

Angličtina a slovenčina

Sny o veľkých pódiách, nahrávaní albumov a úspechu však boli rovnaké v Opuse aj v Eláne. V Opuse však neverili, že úspech dosiahnu spievaním v nemčine, a preto od samého začiatku interpretovali svoje piesne po anglicky.

V prípade skupiny Elán to bolo naopak – spievať po anglicky sa za socializmu nikomu neodporúčalo, bol to jazyk našich „nepriateľov“, a preto sa museli orientovať na slovenčinu. Základnú podmienku úspechu však spĺňali obe skupiny – mali výborný autorský potenciál, vedeli dobre hrať a mali to, čomu sa hovorí imidž.

V Eláne boli traja silní výrobcovia hitov (Patejdl, Ráž, Baláž), v Opuse to bol najmä gitarista Ewald Pfleger, ktorý šil pesničky na mieru sólovému spevákovi Herwigovi Rudisserovi.

Skupina Opus s producentom v roku 1985 pri preberaní zlatej platne.

Foto: Opus

Eleven

Začiatkom osemdesiatych rokov konečne prišli prvé úspechy. Opus v roku 1980 nahral svoj prvý album Daydreams. Nebol príliš úspešný, ale naznačil, čo sa v kapele skrýva. Producent Peter Mueller im pomohol pripraviť druhý album nazvaný Eleven (1981) a Opus začal zbierať zlato.

Pesničky Eleven a Flyin´High sa stali veľkými hitmi a už v roku 1983 Opus patril medzi najpopulárnejšie kapely v Rakúsku a jeho nahrávky sa dobre predávali aj v Nemecku, vo Švajčiarsku, Švédsku či v Beneluxe. V roku 1984 vydali album Up and Down s rovnomenným megahitom, pomohli Falcovi pri nahrávaní albumu Junge Roemer a vôbec netušili, že ten naozajstný, tentoraz už svetový úspech, ich ešte len čaká.

All together now!

Vcelku to bolo veľmi jednoduché – hudba je kolektívne dielo, gitarista vymyslel akordy, spevák rozohrávku a zvyšok vznikol kolektívne na jednej skúške. Gitarista Opusu Ewald Pfleger napísal text a pesničku nazval Live is Life.

Prvýkrát ju zahrali na živom koncerte v Oberwarte pri príležitosti jedenásteho výročia založenia skupiny. Keďže mala veľmi dobrý ohlas, povedali si, že možno majú ďalší hit a pre atmosféru ju vydali ako živý záznam z koncertu. A vtedy sa to stalo – pesnička vyštartovala do rakúskej hitparády a odtiaľ putovala do celého sveta. Ťažko povedať prečo – nebola to pesnička do tanca, nebola moderná, nespievali ju známe hviezdy.

Mala však nesmierne chytľavý refrén a optimistické, takpovediac „športové“ posolstvo, dala sa zahrať na gitare a mohli ju spievať celé krčmy i fanúšikovia futbalu. Bola to univerzálna pesnička pre všetkých a v lete roku 1985 znela zo všetkých rozhlasových staníc do zbláznenia. Predali sa jej milióny, bola číslom 1 vo viacerých hitparádach a dobyla aj USA a Kanadu.

Opus dodnes hrá v pôvodnom zložení, opustil ju len basista Niki Gruber. Zľava: Herwig Rüdisser (spev), Kurt Rene Plisnier (klávesy), Ewald Pfleger (gitara), Gunter Grasmuck (bicie). Foto: Opus

Elán

Elán svoj prvý album vydal v roku 1981 (Ôsmy svetadiel) a tiež to bol raketový štart, pripravený aj ich účasťou na Bratislavskej lýre. V polovici osemdesiatych rokov už bola z Elánu československá atrakcia číslo 1, ale za hranicami o nich nikto netušil.

Zatiaľ čo rakúsky Opus sa dostal do medzinárodných hitparád a vydal sa na celoročné svetové turné, Elán mohli ísť na turné akurát tak do Sovietskeho zväzu či Nemeckej demokratickej republiky. Ktosi v štátnom vydavateľstve Opus dostal skvelý nápad a elánisti svojich prvých päť albumov naspievali aj v angličtine, ale kde sa predávali a najmä kto si ich v zahraničí kupoval a počúval, už nevieme.

Dnes môže pri cigare a fľaši whisky hocikto vykrikovať, že aj Elán mohol dobýjať svetové hitparády, keby mal na to podmienky, ale držme sa radšej skromne pri zemi. Stredoškolácku pop music produkuje v každej krajine tisíc skupín a interpretov a na kapelu zo Slovenska naozaj nebol nikto zvedavý.

Legendy

Nuž a tu by sme mohli príbeh Opusu aj Elánu skončiť. Obe skupiny dosiahli maximum, čo mohli dosiahnuť. Opus celosvetové turné a pozíciu najslávnejšej rakúskej skupiny, Elán po odchode troch zakladajúcich členov dokonca ešte zvýšil kvalitu svojej produkcie a na scéne vydržal do polovice deväťdesiatych rokov. Obe skupiny fungujú dodnes, dávajú sa pozývať na rôzne akcie, vydávajú výbery svojich hitov a užívajú si muzikantský dôchodok. Sú z nich tzv. legendy, dôstojní páni pred šesťdesiatkou

Naslávnejšia rakúska skupina získala všetky rakúske ocenenia a vyznamenania, ktoré sa dajú získať. Na snímke pri preberaní jedného z nich. Foto: Opus

Holky, běžte dál!

Pesnička Live is Life sa dočkala rôznych spracovaní, ktorým sa hovorí aj remake. Najprekvapujúcejší urobila slovinská skupina Laibach. Tá riadne pritvrdila a pesničku interpretuje v pochodovom rytme, čím dostala úplne iný význam a pokojne by mohla byť hymnou rôznych polovojenských úderiek. Vypočujte si ju a možno zažijete šok.

Svojráznu verziu Live is Life prednedávnom vyrobilo české komické duo nazvané Těžkej pokondr. Zareagovali na aféru bývalého českého prezidenta Václava Klausa, ktorý počas tlačovky v Čile nenápadne nechal zmiznúť drahé plniace pero, ktorým podpisoval nejaký dokument. Bola z toho medzinárodná hanba a Těžkej pokondr vyrobil adaptáciu Live is Life pod názvom Prejs to čmajz. V preklade: Vraj si to šlohol.

Nuž a k Live is Life sa vzťahuje aj ďalšia legenda. V úvode pesničky, počas rozohrávky vraj jeden z členov skupiny po česky zakričí: „Holky, běžte dál!“ Bubeník bol vraj český emigrant a pred pódiom sa tlačilo veľa českých dievčat, mladých emigrantiek či dcér emigrantov a šliapali po elektrických kábloch. Samozrejme, že celá táto legenda je hlúposť, Čechom sa však páčila a dodnes jej všetci veria.

Bubeník nie je žiadny český emigrant a pod pódiom nestáli žiadne Češky. Holky, běžte dál je anglické All together now, veľmi zrozumiteľné a logické, pretože znamená Teraz všetci spolu. Len to neprezraďte žiadnemu Čechovi, mohlo by sa ho to dotknúť.

Opus - Live is Life

Hudba: Opus / Text: Ewald Pfleger



Nanananana

Nanananana (all together now)

Nanananana

Nanananana



Life (nanananana)

Life is life (nanananana)

Labadab dab dab life (nanananana)

Liiiiiiiife (nanananana)



When we all give the power

We all give the best

Every minute of an hour

Don't think about the rest

And you all get the power

You all get the best

When everyone gets everything

And every song everybody sings

Preklad:

Život je živý

Keď všetci dávame silu

A všetci dávame to najlepšie

Každú minútu z hodiny

Nemyslíme na odpočinok

A všetci dostávate silu

Všetci dostávate to najlepšie

Keď každý dostane všetko

A každý spieva každú pieseň