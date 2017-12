Pozvánky

Výstava Premeny Slovenska, reggae festival Flight to Jamaica a ďalšie.

7. mar 2013 o 0:00 kul

Deň otvorených dverí v Aspekte

Dnes od 12.00 do 20.00 h bude v knižnici Aspektu na Mýtnej ulici 38 v Bratislave Deň otvorených dverí.



SaudekArt

Dnes o 19.00 h predstaví v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici v rámci podujatia SaudekArt svoju tvorbu Berenika Saudková. Kurátorom je Ľuboslav Moza.



Young blood IV.

V Galérii Subteren v Michalovciach otvoria v piatok o 18.00 h výstavu študentov vysokých umeleckých škôl zemplínskeho regiónu Young blood IV.



Premeny Slovenska

V piatok o 19.00 h otvoria na Nástupišti 1 – 12 (multikultúrny priestor pre súčasnú kultúru v Topoľčanoch) výstavu fotografií Jána Viazaničku a Borisa Németha Premeny Slovenska. Súčasťou večera bude aj koncert – vystúpi Bene a Roland Kánik.



Flight to Jamaica

V piatok o 20.00 h sa v bratislavských kluboch Batelier a Fuga uskutoční tretí ročník jednodňového reggae festivalu Flight to Jamaica. Vystúpia anglickí Vibronics, kenský spevák Fireson Bantu, slovenskí Foolproof Riddims a dídžeji z českého labelu United forces of Dub, súčasťou bude aj tanečný workshop.