Filmové premiéry na tento týždeň

Tento týždeň idú do našich kín filmy: Cesta do krajiny Oz, Láska všetkými desiatimi, Martin a Venuša, Najväčšie želanie, Z hrdze a kostí.

6. mar 2013 o 18:42 aš

Cesta do krajiny Oz

Oz: The Great and Powerful, USA 2013, 125 minút, Saturn

Scenár: Mitchell Kapner, David Lindsay-Abaire. Réžia: Sam Raimi. Kamera: Peter Deming. Strih: Bob Murawski. Hudba: Danny Elfman. Účinkujú: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, Abigail Spencer, Joey King, Zach Braff, Bruce Campbell a ďalší.

Premiéra 7. marca 2013

Sedemdesiatštyri rokov po uvedení klasického filmu Čarodejník z krajiny Oz prichádza príbeh, ktorý rozpráva o tom, čo sa udialo prv, než Dorotku s jej psíkom Totom odfúklo z Kansasu do rozprávkovej krajiny – Oz: The Great and Powerful (Oz: veľký a mocný, v slovenskom preklade však Cesta do krajiny Oz). James Franco hrá cirkusového kúzelníka Oscara Diggsa, ktorý sa zatúlal do rozprávkovej ríše s tromi čarodejnicami Theodorou (Mila Kunis), Evanorou (Rachel Weisz) a Glindou (Michelle Williams). Výpravný 3D film, nakrútený s rozpočtom 200 miliónov dolárov, sa do amerických kín dostane až v piatok.

Láska všetkými desiatimi

Populaire, Francúzsko 2012, 111 minút, Continental film

Scenár: Régis Roinsard, Daniel Presley, Romain Compingt. Réžia: Régis Roinsard. Kamera: Guillaume Schiffman. Strih: Laure Gardette, Sophie Reine. Hudba: Emmanuel D'Orlando, Rob. Účinkujú: Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo, Mélanie Bernier, Féodor Atkine, Miou-Miou, Nicolas Bedos a ďalší.

Premiéra 7. marca 2013

Dlhometrážny hraný debut francúzskeho scenáristu a režiséra Régisa Roinsarda Populaire je romantická komédia, ktorá nielenže sa odohráva na sklonku 50. rokov minulého storočia, ale – ako správne retro – naplno čerpá z poetiky autentických dobových filmov polovice minulého storočia. Déborah François hrá mladú vidiečanku Rose, z ktorej sa vykľuje preborníčka v písaní na stroji a Romain Duris je jej šéf Louis. No ako tvrdí reklamný slogan, športová vášeň (v tomto prípade športom je súťažný strojopis) a láska nemusia byť tou najlepšou kombináciou.

Martin a Venuša

Martin a Venuše, Česká republika 2012, 102 minút, Magic Box

Scenár: Kristýna Dufková, Andrea Jarošová. Réžia: Jiří Chlumský. Kamera: Asen Šopov. Strih: Adam Dvořák. Hudba: Michal Hrůza. Účinkujú: Marek Taclík, Kristýna Liška Boková, Ľubomír Paulovič, Robert Nebřenský, Jakub Kohák, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, Jan Budař, Zuzana Stivínová, Nikol Moravcová a ďalší.

Premiéra 7. marca 2013

Podľa námetu Jana Prušinovského a scenára Andrei Jarošovej s Kristýnou Dufkovou nakrútil režisér Jiří Chlumský (Stůj, nebo se netrefím!, Konečná stanica, Nedodržaný sľub, 7 dní hříchů) vzťahovú komédiu zo súčasnosti s Kristýnou Bokovou a Marekom Taclíkom. Hrajú manželov a rodičov, ktorí sa rozhodnú čeliť hroziacej partnerskej kríze tým, že si vymenia úlohy v domácnosti. O tom, že to bude zdrojom mnohých komických situácií nepochybovala ani televízia Prima – a stala sa koproducentom tohto sviežeho dielka s hviezdnym československým obsadením.

Najväčšie želanie

Největší přání, ČR-SR 2012, 80 minút, ASFK

Scenár, réžia, kamera: Olga Špátová. Strih: Jakub Voves. Hudba: Aleš Březina. Účinkujú: Ráchel Skleničková, Jakub Hrůša, Robert Mihály, Martin Kadrman, Aneta Langerová, Paula Jirsová, Tomáš Sup, Tomáš Halík a ďalší.

Premiéra 7. marca 2013

Česká filmárka, scenáristka, režisérka a kameramanka Olga Špátová (1984) snímkou Největší přání nadväzuje na rovnomenné projekty jej známeho otca, dokumentaristu Jana Špátu (1932 – 2006), zaznamenávajúce hodnoty i životný štýl mladých ľudí v rokoch 1964 a 1990. Špátovej celovečerný film zobrazuje občianskych aktivistov, zdravotne postihnutých, príslušníkov menšín, chovancov ústavov, neonacistov, väzňov, umelcov, ale aj úplne “obyčajných” mladých ľudí z Čiech, Moravy i Slovenska, ktorí odpovedajú na prostú otázku: Čo je tvoje najväčšie želanie?

Z hrdze a kosti

De rouille et d'os / Rust and Bone, Francúzsko-Belgicko 2012, 120 minút, ITAFILM

Scenár: Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Craig Davidson. Réžia: Jacques Audiard. Kamera: Stéphane Fontaine. Strih: Juliette Welfling. Hudba: Alexandre Desplat. Účinkujú: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Bouli Lanners, Céline Sallette, Corinne Masiero, Jean-Michel Correia, Mourad Frarema, Yannick Choirat, Fred Menut, Duncan Versteegh a ďalší.

Premiéra 7. marca 2013

Stéphanie, ošetrovateľka dravých kosatiek, ktorá pri práci prišla o nohy (Marion Cotillard) a ľahkovážny barový vyhadzovač Alain (Matthias Schoenaerts) sú hrdinami “mysterióznej romantickej drámy” francúzskeho scenáristu a režiséra Jacqua Audiarda (Tlkot môjho srdca sa zastavil, Prorok), ocenenej štyrmi francúzskymi Cesarmi. Za námet poslúžili poviedky Rust and Bone a Rocket Ride kanadského autora Craiga Davidsona. Film mal premiéru vlani na festivale v Cannes, kde sa aj odohráva. České kiná ho uvádzajú pod názvom Na dřeň.