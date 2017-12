Slovenský Rambo a turecké sci-fi. Keď sú filmy také zlé, že sú až skvelé

Nie všetko sa podarí, špeciálne vo filme. Ale tie najhoršie sú výborné.

7. mar 2013 o 0:00 Miloš Krekovič

Najhorší film sveta je prestížny titul, o ktorý sa oplatí usilovať.

„Videl som už veľa braku – turecké akčné fláky, honduraský ilegálny film, švédsky pornografický triler, alebo budovateľské a normalizačné konverzačky s Gottwaldom. Toto je však úplne šialená travestia filmovej nehanebnosti.“

Keby ľudia mali radi iba dobré a kvalitné filmy, ťažko by ste vysvetlili, prečo je taký populárny práve titul The Room (2003) s takýmito komentármi na webe Česko-slovenskej filmovej databázy.

Dosiahol tu hodnotenie 44 zo sto percent, niektorí sa zaklínajú, že pri jeho sledovaní zažívali fyzické utrpenie. A predsa sú iní, ktorí ho zháňajú, vydržia ho dopozerať a potom sa predháňajú v najvtipnejšom komentári.

Vitajte vo svete päťhviezdičkového odpadu. Filmov, čo je také zlé, až sú vlastne skvelé.

Chyba v programe

Najhorší filmár

Oficiálne najhorší film vôbec sa volá Plán 9 z vesmíru a jeho autor je najhorším filmárom všetkých čias

Režisér a alkoholik Ed Wood Junior tvoril často bez peňazí a mimo veľkých hollywoodskych firiem, ale s o to väčším elánom Najlacnejšie triky a viera v domýšľavosť diváka určujú aj jeho najslávnejšie dielo - príbeh mimozemskej invázie, do USA, kde ufóni oživujú mŕtvoly z cintorínov.

Ak chýbali peniaze na dekorácie, mimozemské UFO mohlo mať vo výbave stoličku, stolík, rebrík a hotovo. Ak uprostred nakrúcania zomrel herec, nahradil ho dvojník, ktorý mal cez hlavu jednoducho natiahnutú kapucňu.

Wooda objavila po smrti kniha Päťdesiat najhorších filmov všetkých čias z roku 1980. Nesmrteľným ho urobil životopisný film Tima Burtona. Odvtedy je jeho meno niečo ako jednotkou filmového dna. Na Googli má 70 miliónov odkazov, jeho filmy vychádzajú na DVD v edíciách pre zberateľov.

Na výber je z bohatej scény filmového odpadu. Obrátené rebríčky s diskusiami na internete ponúkajú databázy IMDb aj csfd.cz, sekciu filmového dna majú servery MetaCritic, Rotten Tomatoes (všímajte si filmy s hodnotením nula percent). Od osemdesiatych rokov fungujú hollywoodske anticeny Zlaté maliny, nazývané Razzies. Tie sa udeľujú najväčším prešľapom sezóny, zvyčajne v predvečer serióznych Oscarov.

Prečo ľudí priťahujú najstrašnejšie filmy? Stephen King raz povedal, že zo zlých kníh sa spisovateľ naučí možno viac ako z tých kvalitných. Platí to aj pre filmy.

Klenoty medzi odpadom sú zábavné, poučné a osviežujúce. Prekračujú hranice, búrajú normy. Dobrý zlý film je ako chyba v programe. Dáva nazrieť za oponu filmového umenia a odhaľuje bežne nevidené – ako vzniká a deje sa ilúzia na plátne.

Cibrenie nevkusu napokon trénuje schopnosť jemne rozlišovať, nehovoriac o tom, že v porovnaní s nepodarkom kvalita lepšie vynikne.

Pri filmoch amatérov je potrebné brať do úvahy poľahčujúce okolnosti, povážlivé naopak je, ak sa šmykne profesionál pri filme, ktorý vznikal z vašich daní a druhý krát zaplatíte v kine za povrchné dialógy, diery v deji či zápletku bez logiky.

Najhorší prípad predstavujú technicky a remeselne dokonalé filmy, kde to škrípe inak. Navonok zvládnutý útvar môže byť zároveň bezhraničné hlúpy, myšlienkovo prázdny, šíriť zvrátené posolstvá prípadne potvrdzovať tie najhoršie klišé.

Ak sa, nedajbože, nepodarí maliarovi obraz alebo baletka zlomí členok v piruete, môže to byť veľmi zlé. Nikdy to však nie je také fiasko ako keď je pokazený film.

Zlé filmy sú lákadlom pre množstvo ľudí, čo nad nimi žasnú a snažia sa porozumieť, prečo nemalé peniaze a koordinované úsilie často stohlavého štábu vyústili do úplného nezmyslu.

Keď sa stretnú absolútny nedostatok talentu, peňazí a nadhľadu s umeleckou bezradnosťou a nepriazňou osudu, zostávajú dve možnosti. Rezignovať alebo uznanlivo zatlieskať. A pripojiť do diskusie sarkastický komentár.

Dobyvateľ (1956)

Hollywoodska verzia života mongolského panovníka angažovala Johna Waynea do úlohy Džingischána, jeho tatársku lásku hrá Susan Hayward. Film plný bitiek a romantiky napriek úspechu v kinách kritici nazvali fiaskom dekády.

Pochmúrny je osud štábu, ktorý vymrel na následky nakrúcania. To prebehlo v americkom Utahu 220 kilometrov od miesta nukleárnych testov armády. Vláda však filmárov ubezpečila, že im nič nehrozí. Celé týždne strávili v zamorenom prostredí, zeminu z nevadskej púšte si dokonca navozili do ateliérov.

Do roku 1981 ochorel na rakovinu štatisticky podozrivý počet 91 ľudí, ktorí boli pri tom, z nich 46 zomrelo. Medzi nimi obaja hlavní herci, režisér aj niektorí členovia rodín, ktorí svojich príbuzných navštívili na pľaci.

Monster A Go-Go (1965)

Sci-fi horor s mimoriadne nesúvislým dejom. Z vesmírneho korábu záhadne zmizne americký astronaut. Vzápätí sa premení na rádioaktívne monštrum, mizne a znovu sa objavuje vždy, keď sa ho pokúšajú dolapiť.

Na konci vysvitne, že muž pristál medzičasom inde – a monštrum? „Vlastne tu nebolo nijaké monštrum,“ zaklincuje slávna hláška vo filme dvoch režisérov.

Herschell Gordon Lewis odkúpil stopnutý projekt, ktorý skončil na mizine, a dokončil ho po svojom. Keďže za štyri roky nezohnal pôvodnú zostavu hercov, postavy tu miznú a znovu sa objavujú bez stopy logiky. Jediný pôvodný herec, čo súhlasil s účasťou, medzitým zmenil výzor a hral brata vlastnej postavy.

Turecké hviezdne vojny (1982)

Čo s tým, ak zahraničný hit neprejde do vašej krajiny pre náboženskú cenzúru? Nakrúťte si vlastnú verziu.

Koncom sedemdesiatych rokov kiná valcovala sci-fi sága Hviezdne vojny a Turci boli presvedčení, že ten nápad visel vo vzduchu, len rýchlejší bol George Lucas.

Scény ukradnuté z originálu doplnili obrazmi skutočných vesmírnych programov, dokrútili nezmyselné zábery v kulisách z polystyrénu a zneužili hudbu z rôznych amerických filmov.

Najhorší remake všetkých čias menom Dünyayı Kurtaran Adam dnes slúži ako argument do debaty, prečo by Turecko nemalo vstupovať so Európskej únie.

Ako dobyť Hollywood (1998)

Unikátny prípad zlého filmu o zlom filme. Komédia sa pôvodne mala vysmiať Hollywoodu a jeho nepodarkom – štúdio plánuje bombastický film s Jackiem Chanom, Silversterom Stallonem a Whoopi Goldbergovou, producenti ho však zostrihajú tak zle, že zhrozený režisér odmietne dať svoje meno do titulkov.

Režiséra hrá Eric Idle z komickej skupiny Monty Python, ale smiať sa nebudete. Originálny názov An Alan Smithee film: Burn Hollywood, Burn naráža na tradíciu Hollywoodu, keď sa autori nepodarkov v titulkoch podpisovali Alan Smithee.

Rovnaký pseudonym použil režisér tohto filmu, keď si pozrel výsledok.

The Room (2003)

Predstavte si pornofilm z minulých čias, keď ešte tento žáner používal dej a neobratne vysvetľoval, prečo všetky scény musia končiť súložou. The Room pripomína práve taký pornofilm, z ktorého niekto vystrihal dôležité zábery a zostala len vata.

Režisér Tommy Wilseau do úlohy nešťastného paroháča obsadil sám seba, napriek tomu, že nevie nielen hrať, ale ani používať mimiku a v záberoch sa bez príčiny nepríčetne smeje. Ďalšie, tiež neskutočne ploché postavy, sypú jedno klišé za druhým, hovoria sami so sebou a dramaticky zalamujú rukami.

Konverzačná dráma z jedného domu, ktorá popiera všetky zásady dobrého remesla, sa stala kultovou. Režisér, nazývaný Edom Woodom súčasnosti, tvrdí, že všetko bol úmysel. Takisto presviedča, že pochádza z Ameriky, aj keď má zreteľný cudzí prízvuk.

V USA sú obľúbené polnočné projekcie pre fanúšikov kultu. So sebou si nosia plastový príbor a rugbyové lopty. Kto videl film, nepýta sa prečo.

Slovenský a český filmový odpad V posledných rokoch nás zabávajú čudesné horory a trilery. Pred rokom 1989 sa československý film nemal za čo hanbiť. V Česku bol filmový priemysel na úrovni už pred vojnou a socialistický spôsob výroby nepodarky vylučoval. Viacstupňové schvaľovanie pre potreby cenzúry malo ten príjemný dôsledok, že remeslo neovládli diletanti. To však celkom neplatilo pre päťdesiate a sedemdesiate roky, keď na naše filmy pritlačila politika. Najmä v normalizácii po roku 1968 k réžii prišiel kadekto – väčšina umeleckej špičky mala zákaz činnosti, plán však bežal ďalej a musel sa nájsť niekto, kto ho bude plniť. Za pozornosť stoja dva filmy zlého roku 1973. Bizarná komédia Hroch Karela Steklého má titul najhoršieho českého filmu vôbec. Vznikala na politickú objednávku a jej úlohou bolo prekrútiť udalosti roku 1968 – to sa v príbehu nepochopiteľne odohráva vďaka makete hrocha v pražskej zoo. Podobne čudesná je Akce Bororo Otakara Fuky označovaná za akési špionážne socialistické sci-fi. Používa pomôcky ako vystrihnuté z Jamesa Bonda, ženu z inej planéty hrá Božidara Turzonovová. V Česku po revolúcii je symbolom nevkusu Zdeněk Troška a jeho ľudové komédie, aktuálne Babovřesky. V deväťdesiatych rokoch hviezdil Vít Olmer (Nahota na predaj, Playgirls). Nedobre dopadol aj nedávny pokus o triler Hranaři z prostredia vysokej korupcie. Immortalitas (2012). Slovenský film klesol ešte hlbšie, nepodarky boli dlho takmer všetky filmy s výnimkou Záhrady Martina Šulíka. Vyskakuje Vadí, nevadí (2001) Evy Borušovičovej - kriminálna bratislavská zápletka so zlatým mercedesom a zásielkou heroínu je očividne niečo, na čo náš film ešte musí dozrieť. Posledné roky nás zabávajú čudesné horory, trilery, komédie. Absolútne nepochopenie hororu demonštrovali Prekvapenie (2008) a Spiknutie (2012) Gabriela Hoštaja, vlaňajším výkrikom je poloamatérsky Immortalitas plný trikov a na kolene vyrobených digitálnych efektov. Tento príbeh stojí za to: nesmrteľný bludný Rambo (Karol Csino) brázdi svet po globálnej katastrofe, na Slovensku nachádza posledných žijúcich ľudí a s podporou archanjela Gabriela (biznismen v obleku s laserovým pohľadom) zápasí a reční o etike so samotným diablom.