8. mar 2013 o 0:00 (kul)

Festival inakosti

Po Banskej Bystrici sa Festival inakosti dnes a zajtra rozloží v Košiciach. V centre Tabačka uvidíte filmy o tom „ako žijú ľudia s inou sexuálnou a citovou orientáciou“. Budúci týždeň sa festival chystá do žilinskej Stanice-Záriečie.

Easy Living

Vertikálna animácia klasickej hudby, akrobatická jam session na visutej hrazde, šále, kruhu a vertikálnom lane v sprievode spevu, huslí a harfy. To všetko ponúka predstavenie Easy Living českého Cirkusu Mlejn, ktoré môžete vidieť dnes o 20.00 h v bratislavskej A4­ke.

Flowery Swing Night

Zoskupenie Swing Society Orchestra dnes o 20.30 h koncertuje v bratislavskom V­klube.

Hviezdny džez v Blue Note

Renomovaný americký bubeník Jeff Hamilton (Oscar Peterson, Diana Krall) si so svojím triom v nedeľu zahrá v klube Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Predskupinou je domáce Nothing But Swing trio.

Sitra achra

Dnes o 19.00 h bude v bratislavskom divadle Ticho a spol. na Školskej ulici koncert skupiny Sitra achra, hosťom bude Peter Cmorík.

Maliar a grafik Andrej Doboš

V Tatranskej galérii v Poprade otvoria dnes o 17.00 h výstavu Maliar a grafik Andrej Doboš. Kurátorkou je Eva Kapsová, trvanie do 14. apríla.