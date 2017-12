Pražský výběr: Bude to jedna k jednej

Keď hrajú muzikanti hudbu z prvých albumov, väčšinou znie inak. Rovnako ju často dokážu zahrať už len revivalové skupiny. Pražský výběr sa rozhodol urobiť to inak – čo najvernejšie.

8. mar 2013 o 0:00 Oliver Rehák

Vo štvrtok si členovia legendárnej skupiny Pražský výběr spravili výlet do Bratislavy. Prišli kvôli koncertu v rámci jarného turné, ktorý ich tu čaká 24. marca.

Turné zmierenia

„Chceli sme sa vrátiť ku koreňom, čo sú naše prvé dve platne. Ja to volám poctivý koncert, pesničky budú v pôvodných aranžmánoch aj v pôvodnom poradí,“ vraví gitarista Michal Pavlíček.

Podľa speváka a klávesistu Michaela Kocába by bolo oveľa jednoduchšie spraviť novú platňu. „Nie je nič ťažšie, než sa vrátiť k svojim starým pesničkám a zahrať ich od A do Z. Najväčšie hitovky ako Pražákům, těm je hej samozrejme máme v prstoch, dáme to, aj keď nás zobudíte o štvrtej ráno, ale niektoré veci sme doteraz naživo nikdy nehrali. Vtedy som bol ako absolvent konzervatória rozohratý, Pavlíček tiež, teraz sme museli naozaj vydrieť naše pôvodné behy. Takže najskôr sme sa museli znovu naučiť pôvodné party.“

Všetci členovia kapely sa zhodujú, že si spravili akúsi inventúru a koncertnú šnúru nazývajú „turné zmierenia“. Po prvom albume v roku 1982 ich stopli komunisti, po novembri 1989 zase prílišná vyťaženosť v iných hudobných projektoch, angažovanie sa v politike či v podnikaní.

Keď sa Kocáb pokúšal dať dokopy starú zostavu, nechcelo sa mu donekonečna čakať na Pavlíčka, ktorý si nabral veľa inej práce od televízneho programu Na kloboučku až po scénické hudby. V roku 2006 poskladal Pražský výběr II z iných muzikantov. Rozhádanú starú partiu potom zmieril až Václav Havel.

Staré verzus nové

Na problém staré verzus nové pesničky majú rôzne názory: „Existuje princíp Rolling Stones alebo Led Zeppelin, ktorí spolu hrajú veci z prvých platní, ktoré sú najsilnejšie a potom sú napríklad ľudia ako David Bowie, čo idú stále dopredu. My sme teraz niekde uprostred,“ vraví Pavlíček. Podľa neho je dnes riskantné koncertovať s pesničkami, ktoré ľudia nepoznajú a muzikanti majú menšiu motiváciu robiť nové nahrávky: „My sme v časoch najväčšej slávy predali 250-tisíc albumov, to si dnes len ťažko dokážete predstaviť.“

Z hostí sa na bratislavskom koncerte objaví iba Braňo Jobus. V prípade Ondřeja Soukupa sa opakuje história – kedysi odišiel z kapely hrať s Gottom, teraz uprednostnil porotcovanie v SuperStar. Otázka, či mu nezopakujú legendárny telefonát priamo z pódia, aby bolo naozaj všetko ako na starých platniach, vyvolá všeobecný záujem: „To vôbec nie je márny nápad. Vyskúšame to.“

Toto turné bude naozaj unikátne, vyše dvojhodinový program v takejto podobe už nikdy neuvidíte. „Hrať iba staré veci je proti duchu Pražského výběru,“ dodáva Kocáb, aj keď uznáva, že riziko rozhádania je pri nových skladbách väčšie. On sám už niekoľko nových pesničiek urobil s druhou verziou Výběru, album, na ktorom sa podieľal aj americký basgitarista Billy Sheehan (Mr. Big), by mal vyjsť budúci rok.

Či sa k nemu pridá aj novinka tejto zostavy, nie je isté. V každom prípade, album by už mal názov. Po nahrávkach s názvami Pražský výběr, Výběr a Běr môže nasledovať len R. „Alebo šmytec,“ smeje sa Pavlíček.