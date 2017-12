Jednota milovania a písania

Dovtedy som nikomu nenapísala, ani Nezvalovi

Na začiatku príbehu EVY ŠTOLBOVEJ a jej vzťahu k Dominikovi Tatarkovi boli určite aj začínajúce literárne aktivity jej syna Jana (dnes známeho českého spisovateľa), ktorému Ludvík Vaculík vydal vo svojej samizdatovej edícii Petlice nejaké texty. To bolo v roku 1985, a nadšený syn priniesol domov Tatarkove Písačky, ktoré predtým tiež vyšli v Petlici. Štolbovú tak nadchli, že sa rozhodla napísať ich autorovi.

FOTO - TEREZA MICHALOVÁ

Keď ste napísali list Tatarkovi, boli ste už ženou v zrelom veku, publicistkou s množstvom prečítanej literatúry. Neboli ste sama zaskočená svojím nutkaním i odvahou osloviť neznámeho človeka, alebo ste niečo podobné predtým už absolvovali?

Dovtedy som nikdy žiadnemu spisovateľovi nenapísala, ani Nezvalovi, a toho som zbožňovala. Tatarkovi som však neodolala, obsah aj jazyk Písačiek mi učaroval. Ale možno ma trochu aj provokovala štíhlosť jeho hrdinky Lutécie, však prvé slová knihy sú oslavou jej kostnatého, hladného, večne vyposteného telíčka, vari aj to mi dodalo guráž.

Zisťovať adresu zakázaného a tajnou políciou večne prenasledovaného spisovateľa asi nebolo úplne bezpečné, nehovoriac o samotnej korešpondencii, ktorá zrejme bola kontrolovaná.

Ja už som vtedy nemala čo stratiť, šesť rokov som bola vyhodená z televízie, učila som češtinu v pekárskom učilišti. Bratislavskú adresu som si zistila od Ludvíka Vaculíka, samozrejme, išli sme do prírody a na kopčeku pri železničných závorách, kde nás nik nesledoval, mi strčil do ruky papierik: Mišíkova 16. Potom už nič nebránilo poslať Tatarkovi exaltovaný list plný obdivu.

Ako zareagoval?

Dlho nijako. List som poslala vo februári a niekoľko mesiacov sa nič nedialo. Až v júli som dostala štvorstranovú odpoveď, on ten list niekde v nemocnici zapotrošil a až neskôr ho objavil. Zato text bol už na pokraji zamilovanosti: Eva, Eva, milujem vás. Zbožňujem všetko, čo je pravé, a ty, ak dovolíš, si pravá a pravá je aj šibenica, na ktorej som odvisol v šesťdesiatom ôsmom. Tvoj Dominik Tatarka.

Tak to teda zobral zhurta.

A ja tiež. Napísala som druhý list, pokračovala som v tom milostnom tóne, ešte o stupeň som to posunula ďalej. Neskôr som mu poslala aj fotku, ale osobne sme sa stretli asi až po piatich listoch.

Kde to bolo?

Pôvodne mal prísť do Prahy v auguste, zhodou okolností dva dni pred výročím okupácie. Samozrejme, že na stanici ho chytili a vrátili domov, takže som sa za ním vybrala ja do Bratislavy. Stretli sme sa, objali, nič si nebolo treba vysvetľovať. Odvtedy som pre neho chodievala zhruba každé dva týždne, naložila do svojej starej škodovky a jazdili sme po celej republike. To auto malo číslo ACH 70 - 15, čo Dominik považoval za symbolické. Presne takto sa cítim, hovoril.

Kedy vznikol nápad zaznamenávať vaše rozprávania?

Keď si moje deti kúpili magnetofón, na Dominika zapôsobila moc nahranej kazety. Mal už v tom čase aj problémy s prstami, ťažšie sa mu písalo, takže to prišlo vhod. V hlave nosil predstavu scenára surrealistického filmu, niečo na spôsob Buňuelovho Andalúzskeho psa, a tak sme tie nápady narozprávali na mikrofón. No potom, keď sme sa rozhodli nahrávať rozhovory a mali sme málo kaziet, tak sme scenár aj všeličo iné vymazali.

Pristupovali ste k nahrávaniu systematicky, vždy ste si vopred určili tému, alebo to prebiehalo spontánne?

Riadila som to ja. V prvej fáze sme sa vrátili k tomu, čo mi už kedysi hovoril. Hoci som už tie veci poznala, aj na druhé počutie to bolo strhujúce rozprávanie o jeho detstve a mladosti. V dňoch, keď som bola sama, som kazety priebežne prepisovala. Keď som prvú časť ukázala Vaculíkovi, povedal mi: Pokračujte a vytiahnite z neho šesťdesiate roky.

To sa veľmi nepodarilo, nie?

Nechcel, viac sa potreboval vyrovnať s tým, ako po vojne naletel komunistom. Ale o okupácii v šesťdesiatom ôsmom už hovoril, a často tiež o filozofii, smrti, o svojom vystúpení z cirkvi. Veľa sme sa rozprávali aj o výtvarnom umení, vyznal sa v ňom a mal rád najmä galandovcov. Andrej Barčík a Vladimír Kompánek boli dokonca jeho žiakmi na žilinskom gymnáziu. Prekvapil ma aj tým, že poznal Formanov film Vlasy, videl ho vo viedenskej televízii.

Tatarka bol vášnivým mužom, ženy boli aj súčasťou jeho literárnej inšpirácie. Bavili ste sa aj o nich?

Bol nimi očarený a každá sa v jeho očiach musela cítiť povznesená. V tom čase mal rozpísanú knihu o Parížanke Sabine Bollackovej, ktorá pôsobila predtým v Bratislave ako lektorka a neskôr preložila do francúzštiny Démona súhlasu. Dával mi tie texty čítať, bolo to nádherné, napísané úplne výnimočne, no keď sa občas do Sabiny akoby vlievala aj moja postava a ja som žiarlila a protestovala, smial sa: Ja som umelec.