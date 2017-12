Rado Tariška si s Američanmi zahrá slovenský folklór

Projekt saxofonistu Radovana Tarišku Folklore to Jazz zahŕňa album aj turné na Slovensku a v Česku.

10. mar 2013 o 17:00 Marian Jaslovský

Blízke stretnutia džezu a folklóru tu boli odjakživa a ak berieme do úvahy len okolité krajiny, hudobníci z Poľska a Maďarska nám ich pekne predvádzali. Etnodžezové smery však u nás boli skôr ojedinelé, ak nerátame systematickú prácu tria Pacora.

Na fúzovanie týchto dvoch žánrov sa podujal prominentný slovenský saxofonista Radovan Tariška. Jeho nový projekt Folklore to Jazz zahŕňa album a koncertné turné.

Celá vec je zaujímavejšia o to, že si na spoluprácu prizval dvoch amerických hudobníkov: klaviristu Benita Gonzalesa, ktorý pochádza z Venezuely, žije v New Yorku a spolupracuje so svetovou extratriedou (napríklad s držiteľom Grammy, saxofonistom Kennym Garrettom) a do rytmiky newyorského kontrabasistu Essieta Okona.

Bubnovať bude zázračné dieťa z Komárna David Hodek, ktorý má momentálne pätnásť rokov a patrí k minimálne európskej lige.

Medzinárodný džezovo-folkloristický tím dopĺňa cimbalista Jozef Fečo, huslista Roman Jánoška a kontrabasista Tomáš Baroš.

„Myšlienka spojiť slovenský folklór s džezom (čo je vlastne americký folklór Afroameričanov) vo mne zrela v podstate od osemnástich,“ povedal pre SME Tariška. „Na folklóre som vyrastal už odmalička a je mojou prirodzenou súčasťou tak ako väčšiny z nás. Moja mamička mi spievala ľudové piesne ešte ako bábätku. Pred rokom nás opustila vo veku 59 rokov. Toto cédečko bude venované jej a bude sa volať AMEN v hlaholike.“

Tariška hovorí, že repertoár zrel niekoľko mesiacov. Dodáva, že pre jedného, hoci aj skúseného aranžéra je veľmi ťažké napísať viac skladieb tak, aby každá z nich bola iná. Preto si na spoluprácu prizval mladých aranžérov s moderným myslením a cítenim: Slováka Ľuba Šrámka a Čecha Miroslav Hloučala, držiteľa medzinárodných ocenení.

V rámci koncertu a na CD si môžete vypočuť úpravy skladieb Čo to za veselie, Červené jabĺčko, Trávnice spod Rozsutca, Čilejkárske piesne z Tekova a mnoho iných.