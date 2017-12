Danny Boyle chce nakrútiť pokračovanie Trainspottingu

Oscarový režisér si myslí, že do pokračovania kultového filmu sa mu podarí získať všetky hviezdy Trainspottingu.

12. mar 2013 o 0:00 SITA

Anglický režisér Danny Boyle potvrdil, že nakrúti pokračovanie svojho kultového filmu Trainspotting (1996).

Ako povedal pre blog The Playlist, chcel by, aby sa snímka do kín dostala v roku 2016 a myslí si, že sa mu podarí získať všetky hviezdy prvého filmu vrátane Ewana McGregora.

Nesklamať fanúšikov

Scenár napíše John Hodge, ktorý s Boyleom spolupracoval aj na filmoch Plytký hrob (1994), Extra život (1997), Pláž (2000) či Trance (2013).

"Bolo to v pláne už dlho. Ak John napíše dostatočne dobrý scenár, nebude podľa mňa problém získať Ewana alebo kohokoľvek z hereckého obsadenia. Myslím, že si budú chcieť byť istí, že úlohy sú dobré, aby nemali pocit, že niekoho sklamú," uviedol.

Podľa jeho slov práve toto považuje za jediné kritérium - nesklamať ľudí, ktorí si obľúbili Trainspotting.

Ten je adaptáciou rovnomenného románu Irvinea Welsha, ktorý napísal aj pokračovanie s názvom Porno (2002). Boyleov pripravovaný film sa touto knihou inšpiruje len čiastočne.

Britská kvalita

Danny Boyle má na svojom konte Oscara za réžiu snímky Milionár z chatrče (2008) a ďalšie dve nominácie na toto prestížne ocenenie v kategóriách Adaptovaný scenár a Najlepší film za drámu 127 hodín (2010).

Režisérsku taktovku prevzal aj nad otváracím ceremoniálom vlaňajšej letnej olympiády v Londýne.

V jeho Trainspottingu si okrem McGregora zahrali aj Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd, Robert Carlyle, Peter Mullan či Kelly Macdonald.

Film rozpráva príbeh skupinky narkomanov, ktorá žije v 80. rokoch minulého storočia v Edinburghu. John Hodge získal za scenár nomináciu na Oscara a Britský filmový inštitút snímku zaradil na 10. miesto rebríčka najlepších britských filmov všetkých čias.