Pozvánky

12. mar 2013 o 0:00 kul

Jana Pácalová: Všetko o mojej matke

V bratislavskom KC Dunaj bude dnes o 18.00 h prezentácia básnickej zbierky Jany Pácalovej Všetko o mojej matke. Moderuje Zuzana Belková.



Schôdzky s umením

Vo Fotocafe Amsterdam v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave na Prepoštskej ulici je dnes o 17.00 h druhé pokračovanie diskusie cyklu Schôdzky s umením. Téma: O umení viesť dialóg v čase krízy (aj) kultúrnej publicistiky. Hosť Tina Čorná, moderuje Juraj Mojžiš.



Prezentácia knihy Evanjelium podľa Johna

Prezentácia knihy írskeho básnika Johna F. Deana Evanjelium podľa Johna bude dnes o 17.30 h v kníhkupectve Panta Rhei Poštová (Vysoká 2) v Bratislave. Zúčastnení: írsky veľvyslanec Brian McElduff, John F. Deane, vydavateľ Milan Richter, prekladateľka Jana Kantorová-Báliková a Štefan Bučko.

Čo nevošlo do dejín

V bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei Poštová predstavia v stredu o 17.00 h knihu Alberta Marenčina Čo nevošlo do dejín, moderuje Dado Nagy.



Koncert Lea Lyonsa z Ten years after

Múzeum obchodu na Linzbothovej ulici v Bratislave uvádza v stredu o 19.30 h legendárneho basgitaristu Lea Lyonsa z Ten years after spolu s Joeom Goochom.

Ticho švédskych vrakovísk

Dnes bude o 19.00 h v bratislavskom kníhkupectve Artforum autorské premietanie českého fotografa Vladimíra Cettla, ktorý spolu s Danom Salontayom priblížia putovanie na 40-ročnej Škode 100 na najväčšie švédske vrakovisko.