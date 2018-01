Smejkoband sa smeje ako najatý, musia ho aj krotiť

Smiali sa mi, ako smiechujem

Hudobný skladateľ a hudobník Marián Čurko sa v televízii preslávil svojím vynálezom. Poradil si so smiechovaním sitkomov tak, že to začalo všetkých baviť.

„Pri zvukovýrobách som si všimol, že zvukári nahadzujú smiech po smiechu do sitkomu celé hodiny myšou. Vtedy mi napadlo, že si smiechy nasamplujem do klávesov. Tak by som mohol na nejakú smiešnu repliku reagovať okamžite a nemusel by som zastavovať film. Všetci sa mi smiali, že takto sa to predsa nerobí. Potom, keď to však začalo fungovať, sa smiať prestali, lebo za hodinu sme mali nasmiechovaný celý sitkom, ktorý iní robili celý deň. Trochu som sa cítil ako Edison a trochu ako štrajkokaz, ktorý zobral ľuďom prácu," vraví.

Vysvitlo však, že vznikol nový rozmer smiechovania. Táto technológia umožňovala používať viac smiechov odrazu. Nemusel sa používať iba jeden druh zasmiatia, na druhej strane - dalo sa iba trochu sa pouškrnúť, zaševeliť, a potom postupne prejsť do burácajúceho smiechu, alebo robiť smiechové vlny, skrátka vytvárať reálnu náladu ako niekde v divadle. Čurko to režisérovi odôvodnil: "Diváci nemôžu byť dve minúty ticho a potom sa úplne rozrehotať, to nerobia, stále ševelia."

A to je celá veda. Teraz už ani fiktívni diváci nemôžu byť skoro nikdy ticho. Dokonca sa vyriešil problém nudných a nevtipných sitkomov, lebo aj v nich sa teraz stále ozýva smiech.

Databáz smiechov je veľa, hlavne amerických, a nie sú drahé. Je dobré ich poskladať na klávesnici systematicky: dolu od slabých reakcií až hore po najsilnejšie. Vtedy sa v smiechu dobre orientuje. "Najsmiešnejšie je, keď smiechujete sitkom, ktorý vôbec nie je smiešny. A to sú skoro všetky. Vtedy sa najviac zabávam. Veľa ľudí hovorí, že smiechy v sitkomoch sú trápne, ale až keby tie sitkomy videli bez smiechov, potom by sa im celá tá skutočná trápnosť odhalila," myslí si Čurko.

Raz vraj so zvukárom osmiechovali zo zábavy aj Ordináciu v ružovej záhrade. Tá vtedy dostala super grády a smiali sa z toho všetci v televízii. Stačilo, že lekár hovoril s pacientom o závažných diagnózach alebo niekto niekomu vyznával lásku počas hurónskych smiechov, a najväčšia zábava bola na svete. „Telenovely asi zo mňa urobili trochu cynika," priznáva na záver hudobník.