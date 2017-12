Filmové premiéry na tento týždeň

Tento týždeň idú do kín film: Hon, Našrot, Smrtonosná pasca: Opäť v akcii.

13. mar 2013 o 17:14 aš

Hon

Jagten, 111 minút, Dánsko 2012, ASFK

Scenár: Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg. Réžia: Thomas Vinterberg. Kamera: Charlotte Bruus Christensen. Strih: Janus Billeskov Jansen, Anne Østerud. Hudba: Nikolaj Egelund. Účinkujú: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Lasse Fogelstrøm, Susse Wold, Anne Louise Hassing, Lars Ranthe, Alexandra Rapaport, Ole Dupont a ďalší.

Premiéra 14. marca 2013

Dánsky filmár Thomas Vinterberg je spolu s Larsom von Trier autorom manifestu Dogma a autor cenených snímok Rodinná oslava, Môj miláčik ráže 6,65 či Submarino. Tri ceny na lanskom festivale v Cannes získala jeho dráma Hon. Za herecký výkon ocenili Madsa Mikkelsena v role štyridsiatnika Lucasa, ktorý po rozvode pokojne žije a pracuje v materskej škole, až kým sa medzi jeho známymi nezačne šíriť fáma, ktorá ohrozuje nielen jeho dôstojnosť, ale i celú existenciu. Snímka získala aj Európsku filmovú cenu za scenár.

video //www.youtube.com/embed/9Umv4CyxTdg

Našrot

21 and Over, 92 minút, USA 2013, Continental film

Scenár a réžia: Jon Lucas, Scott Moore. Kamera: Terry Stacey. Strih: John Refoua. Hudba: Lyle Workman. Účinkujú: Miles Teller, Skylar Astin, Justin Chon, Sarah Wright, Jonathan Keltz, François Chau, Russell Hodgkinson, Daniel Booko, Russell Mercado, Josie Loren a ďalší.

Premiéra 14. marca 2013

Scenáristi diváckeho megahitu Vo štvorici po opici Jon Lucas a Scott Moore zostávajú verní bláznivým komédiám o bujarých oslavách, ale nechcú sa uspokojiť len s písmenkami. Snímku 21 and Over si nielen napísali, ale sami aj zrežírovali – s rozpočtom okolo 13 miliónov dolárov. Tentoraz sa nezapíja donemoty rozlúčka so slobodou, ale dosiahnutie plnoletosti. Vzorný študent Jeff (hrá ho tridsiatnik Justin Chon) má prísneho otca a na krku dôležitú skúšku. To mu však nebráni, aby oslavu nerozbehol naozaj naplno, až tak, že sa mu veci vymknú z rúk a nastáva... ehm... humor.

video //www.youtube.com/embed/Bc9vHeGNTY0

Smrtonosná pasca: Opäť v akcii

A Good Day to Die Hard, 105 minút, USA 2013, Bontonfilm

Scenár: Skip Woods. Réžia: John Moore. Kamera: Jonathan Sela. Strih: Dan Zimmerman. Hudba: Marco Beltrami. Účinkujú: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead, Yuliya Snigir, Rasha Bukvič, Cole Hauser, Roman Luknár, Ján Gallovič, Patrik Vrbovský, Martin Hindy a ďalší.

Premiéra 14. marca 2013

V Budapešti, Moskve a Černobyle vznikalo filmové dobrodružstvo Johna McClana, ktorý už piaty raz padá do smrtonosnej pasce, no nie a nie zomrieť. Bruce Willis stvárnil hlavnú rolu, ale bol i producentom akčného thrilleru s rozpočtom okolo 92 miliónov dolárov. Podľa scenára Skipa Woodsa (Swordfish: Operácia Hacker, X-Men Origins: Wolverine, A-Team) ho nakrútil režisér John Moore (Let Fénixa, Satan prichádza, Max Payne). Pracoval nielen s americkými, ruskými a maďarskými, ale i slovenskými hercami. Kritiky sú nemilosrdné, návštevnosť vysoká.